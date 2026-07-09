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OBSE: Rusko podrobuje 1,6 milióna ukrajinských detí propagande
Odborníci sa domnievajú, že indoktrinácia a militarizácia detí ruskými úradmi na okupovaných územiach Ukrajiny môže predstavovať zločin proti ľudskosti.
Autor TASR
Viedeň 9. júla (TASR) - Rusko podrobuje približne 1,6 milióna mladých Ukrajincov „vymývaniu mozgov“ a propagande. S odvolaním sa na správu nezávislých expertov poverených Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP. Odborníci sa domnievajú, že indoktrinácia a militarizácia detí ruskými úradmi na okupovaných územiach Ukrajiny môže predstavovať zločin proti ľudskosti.
V správe expertov, ktorú predstavili vo štvrtok na pôde OBSE vo Viedni, sa uvádza, že Rusko zaviedlo systematický program na verbovanie mladých ľudí do armády v oblastiach Ukrajiny, ktoré zabrali ruské jednotky.
Správa podľa AFP podrobne opisuje výcvikové tábory a kurzy zaobchádzania so zbraňami a dronmi, ktoré sú ukrajinským deťom nanútené. Dokumentuje tiež niekoľko prípadov, keď boli mladí dospelí povolaní do armády a následne vyslaní na frontovú líniu.
Francúzsky výskumník Hervé Ascensio povedal, že ak sa deti, rodičia aj učitelia snažili zachovať si svoju ukrajinskú identitu, stali sa terčom prenasledovania. „Domnievame sa..., že tento systém indoktrinácie a militarizácie môže predstavovať zločin proti ľudskosti v podobe perzekúcie,“ uviedol.
Proruské úrady zaslali Ukrajincom na okupovaných územiach predvolania do armády v nižšom veku, než je prípustné v samotnom Rusko, doplnila lotyšská odborníčka Elina Šteinerteová s tým, že v rámci výskumu sa zhovárali s ľuďmi, ktorí opustili svoje rodiny, aby sa vyhli povinnej vojenskej službe.
Odborníci v správe odporúčajú, aby sa otázka detí stala súčasťou všetkých rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, a vyzývajú na otvorenie humanitárnych koridorov, ktoré by umožnili opätovné spojenie rodín.
Ukrajina už spustila programy zamerané na opätovnú integráciu detí, ktoré sa vrátili z Ruska alebo ním okupovaných oblastí, avšak podľa Šteinerteová krajinu čaká ešte veľa práce.
Experti podľa AFP odhadujú, že ohrozených je približne 1,6 detí žijúcich na Krymskom polostrove, ktorý Rusko nezákonne anektovalo v roku 2014, alebo vo východných regiónoch Ukrajiny, ktoré sú čiastočne pod ruskou kontrolou. Podľa Kyjeva bolo na ruské územie počas vojny prevezených 20.610 detí.
V poradí šiesta misia OBSE tohto druhu na Ukrajine od roku 2022 sa uskutočnila od 6. do 11. júna. Rusko na výskume nespolupracovalo.
V správe expertov, ktorú predstavili vo štvrtok na pôde OBSE vo Viedni, sa uvádza, že Rusko zaviedlo systematický program na verbovanie mladých ľudí do armády v oblastiach Ukrajiny, ktoré zabrali ruské jednotky.
Správa podľa AFP podrobne opisuje výcvikové tábory a kurzy zaobchádzania so zbraňami a dronmi, ktoré sú ukrajinským deťom nanútené. Dokumentuje tiež niekoľko prípadov, keď boli mladí dospelí povolaní do armády a následne vyslaní na frontovú líniu.
Francúzsky výskumník Hervé Ascensio povedal, že ak sa deti, rodičia aj učitelia snažili zachovať si svoju ukrajinskú identitu, stali sa terčom prenasledovania. „Domnievame sa..., že tento systém indoktrinácie a militarizácie môže predstavovať zločin proti ľudskosti v podobe perzekúcie,“ uviedol.
Proruské úrady zaslali Ukrajincom na okupovaných územiach predvolania do armády v nižšom veku, než je prípustné v samotnom Rusko, doplnila lotyšská odborníčka Elina Šteinerteová s tým, že v rámci výskumu sa zhovárali s ľuďmi, ktorí opustili svoje rodiny, aby sa vyhli povinnej vojenskej službe.
Odborníci v správe odporúčajú, aby sa otázka detí stala súčasťou všetkých rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, a vyzývajú na otvorenie humanitárnych koridorov, ktoré by umožnili opätovné spojenie rodín.
Ukrajina už spustila programy zamerané na opätovnú integráciu detí, ktoré sa vrátili z Ruska alebo ním okupovaných oblastí, avšak podľa Šteinerteová krajinu čaká ešte veľa práce.
Experti podľa AFP odhadujú, že ohrozených je približne 1,6 detí žijúcich na Krymskom polostrove, ktorý Rusko nezákonne anektovalo v roku 2014, alebo vo východných regiónoch Ukrajiny, ktoré sú čiastočne pod ruskou kontrolou. Podľa Kyjeva bolo na ruské územie počas vojny prevezených 20.610 detí.
V poradí šiesta misia OBSE tohto druhu na Ukrajine od roku 2022 sa uskutočnila od 6. do 11. júna. Rusko na výskume nespolupracovalo.