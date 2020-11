OBSE: Trumpove tvrdenia o manipulácii volieb sú nepodložené

Viedeň 5. novembra (TASR) - Nepodloženými tvrdeniami nazval obvinenia amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa údajných volebných nezrovnalostí tím medzinárodných pozorovateľov z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorý dohliadal na priebeh prezidentských volieb v Spojených štátoch. Tvrdenia ako tie Trumpove podľa OBSE "poškodzujú dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie". Informovala o tom vo štvrtok stanica CNN.



Šéf pozorovateľskej misie OBSE Michael Link obvinil Trumpa, ktorý pre údajnú manipuláciu volieb žiada zastavenie sčítavania hlasov vo viacerých amerických štátoch, z "hrubého zneužitia úradu". Link zároveň varoval, že Trumpove opakované falošné obvinenia o volebných podvodoch by mohli mať ďalekosiahle následky.



"Aj keby priznal prehru a náležitým spôsobom by odovzdal úrad (prezidenta), jeho stúpenci by podporení jeho rétorikou mohli násilie považovať za legitímny nástroj, pretože sa už necítia byť demokraticky reprezentovaní," citovala Linka agentúra AFP. "A toto je nebezpečenstvo, ktoré ide omnoho ďalej než je volebný deň," uviedol.



OBSE, ktorej členom sú aj Spojené štáty, vo svojej priebežnej správe označila samotné voľby za založené na princípe súťaže a "dobre zvládnuté", a to napriek právnej neistote a viacerým logistickým výzvam. Volební úradníci naprieč krajinou prispeli podľa OBSE k vyššej volebnej účasti, a to napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandémia COVID-19. OBSE zároveň odmietla Trumpovu kritiku korešpondenčného hlasovania.



Trump vyhlásil víťazstvo vo viacerých kľúčových štátoch - Pensylvánii, Georgii či Severnej Karolíne, a to napriek tomu, že sa tam hlasy voličov ešte stále zrátavajú. V Michigane sa za víťaza zase vyhlásil aj napriek tomu, že tam vyhral jeho súper Joe Biden.



Trumpov tím už podnikol právne korky v štátoch Georgii, Pensylvánii, Michigane a Nevade, požadujúc zastavenie prijímania neskoro prichádzajúcich korešpondenčných volebných lístkov i zastavenie procesu sčítavania hlasov. Tvrdil pritom, že tamojšie úrady bránia republikánskym pozorovateľom v prístupe na miesta sčítavania. V štáte Winsconsin požiadal o prepočítanie hlasov.



Trump zároveň už v stredu ráno spochybnil legitimitu voličských hlasov zaslaných poštou a pohrozil tiež, že nebude akceptovať výsledky volieb a obráti sa na Najvyšší súd.