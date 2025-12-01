< sekcia Zahraničie
OBSE: Voľby v Kirgizsku prebehli v obmedzujúcom prostredí
Nedeľné parlamentné voľby sa konali o rok skôr, ako bolo plánované.
Autor TASR
Biškek 1. decembra (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v stredoázijskej republike Kirgizsko síce prebehli hladko, no v obmedzujúcom prostredí, ktoré utlmilo účasť kandidátov a voličov. Navyše nesplnili viaceré medzinárodné štandardy pre demokratické voľby. V správe zverejnenej v pondelok na to upozornila monitorovacia misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), informuje TASR.
Nedeľné parlamentné voľby sa konali o rok skôr, ako bolo plánované. Vláda presun ich termínu odôvodnila argumentom, že by sa inak konali krátko pred voľbami hlavy štátu plánovanými na rok 2027. Drvivú väčšinu z 90 kresiel parlamentu, o ktoré sa mohli uchádzať iba priamo vybraní kandidáti, získali spojenci prezidenta Sadyra Žaparova, ktorý si tým podľa médií upevnil svoje mocenské postavenie.
V správe pozorovateľov OBSE sa uvádza, že kandidáti nemali veľkú príležitosť osloviť voličov vzhľadom na krátke trvanie volebnej kampane, obmedzený priestor pre verejnú diskusiu a prehnane prísne pravidlá kampane.
Kritici tvrdia, že na voľbách sa fakticky nezúčastnila žiadna opozícia, keďže Žaparov v krajine do značnej miery eliminoval politické strany. Podľa predbežných výsledkov citovaných AFP najmenej 40 z 90 nových poslancov bolo zvolených už v predchádzajúcich voľbách a podporuje súčasného prezidenta. Väčšina uchádzačov kandidovala ako nezávislá, no vo všeobecnosti sú lojálni Žaparovovi.
Volebná kampaň bola nenápadná a priniesla len malý záujem voličov, čo súviselo s obavami z odplaty za politickú činnosť, uviedla OBSE s tým, že počas celého predvolebného obdobia sa objavovali početné obvinenia z kupovania hlasov.
„Hoci základné slobody sú chránené ústavou, v praxi sú čoraz viac okliešťované,“ píše sa v správe, ktorá tiež upozorňuje na nárast stíhania novinárov a rozšírenú autocenzúru v médiách. Hoci verejnoprávni vysielatelia poskytovali v kampani bezplatný vysielací čas v súlade so zákonom, spravodajstvo sa zameriavalo takmer výlučne na procedurálne otázky. To obmedzovalo schopnosť voličov urobiť informované rozhodnutie v deň volieb, uvádza správa.
OBSE však uvítala, že kirgizské úrady v týchto voľbách zvýšili kvótu na minimálne ženské zastúpenie v parlamente z 30 percent na 34 percent.
Žaparov sa k moci dostal v januári 2021 po predchádzajúcich protestoch proti manipulácii parlamentných volieb, ktoré sa začali v októbri 2020. V posledných rokoch si postupne upevnil moc a transformoval Kirgizsko na prezidentskú republiku.
Vláda v Kirgizsku, jednej z najchudobnejších republík bývalého Sovietskeho zväzu, uskutočňuje represie voči opozícii. Nedávno bolo zadržaných desať prominentných opozičných predstaviteľov vrátane Kadyrbeka Atambajeva, syna bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, ktorý žije v exile v Španielsku. Sú obvinení z pokusu o organizovanie masových nepokojov po voľbách.
Nedeľné parlamentné voľby sa konali o rok skôr, ako bolo plánované. Vláda presun ich termínu odôvodnila argumentom, že by sa inak konali krátko pred voľbami hlavy štátu plánovanými na rok 2027. Drvivú väčšinu z 90 kresiel parlamentu, o ktoré sa mohli uchádzať iba priamo vybraní kandidáti, získali spojenci prezidenta Sadyra Žaparova, ktorý si tým podľa médií upevnil svoje mocenské postavenie.
V správe pozorovateľov OBSE sa uvádza, že kandidáti nemali veľkú príležitosť osloviť voličov vzhľadom na krátke trvanie volebnej kampane, obmedzený priestor pre verejnú diskusiu a prehnane prísne pravidlá kampane.
Kritici tvrdia, že na voľbách sa fakticky nezúčastnila žiadna opozícia, keďže Žaparov v krajine do značnej miery eliminoval politické strany. Podľa predbežných výsledkov citovaných AFP najmenej 40 z 90 nových poslancov bolo zvolených už v predchádzajúcich voľbách a podporuje súčasného prezidenta. Väčšina uchádzačov kandidovala ako nezávislá, no vo všeobecnosti sú lojálni Žaparovovi.
Volebná kampaň bola nenápadná a priniesla len malý záujem voličov, čo súviselo s obavami z odplaty za politickú činnosť, uviedla OBSE s tým, že počas celého predvolebného obdobia sa objavovali početné obvinenia z kupovania hlasov.
„Hoci základné slobody sú chránené ústavou, v praxi sú čoraz viac okliešťované,“ píše sa v správe, ktorá tiež upozorňuje na nárast stíhania novinárov a rozšírenú autocenzúru v médiách. Hoci verejnoprávni vysielatelia poskytovali v kampani bezplatný vysielací čas v súlade so zákonom, spravodajstvo sa zameriavalo takmer výlučne na procedurálne otázky. To obmedzovalo schopnosť voličov urobiť informované rozhodnutie v deň volieb, uvádza správa.
OBSE však uvítala, že kirgizské úrady v týchto voľbách zvýšili kvótu na minimálne ženské zastúpenie v parlamente z 30 percent na 34 percent.
Žaparov sa k moci dostal v januári 2021 po predchádzajúcich protestoch proti manipulácii parlamentných volieb, ktoré sa začali v októbri 2020. V posledných rokoch si postupne upevnil moc a transformoval Kirgizsko na prezidentskú republiku.
Vláda v Kirgizsku, jednej z najchudobnejších republík bývalého Sovietskeho zväzu, uskutočňuje represie voči opozícii. Nedávno bolo zadržaných desať prominentných opozičných predstaviteľov vrátane Kadyrbeka Atambajeva, syna bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, ktorý žije v exile v Španielsku. Sú obvinení z pokusu o organizovanie masových nepokojov po voľbách.