OBSE vyšle na voľby do Albánska zahraničných pozorovateľov

Tirana 20. februára (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vyšle do Albánska 274 pozorovateľov zo zahraničia, aby monitorovali priebeh parlamentných volieb naplánovaných na 25. apríla. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.



Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) so sídlom vo Varšave, ktorý je súčasťou OBSE, uviedol, že toto rozhodnutie nasledovalo po januárovej návšteve Albánska zo strany predstaviteľov ODIHR.



ODIHR, ktorý dlhodobo monitoruje voľby v Albánsku, uviedol, že popri jeho základnom tíme bude na voľby dohliadať 24 dlhodobých a 250 krátkodobých pozorovateľov. Tí budú monitorovať "volebný deň vrátane hlasovania, sčítavania hlasov a zostavovania volebných výsledkov".



Dobré hlásenie o priebehu volieb bude pre Albánsko kľúčovou podmienkou začatia rokovaní o vstupe do Európskej únie, pripomína AP.



Približne 3,6 milióna oprávnených voličov si bude voliť 140 nových zákonodarcov podľa nového volebného zákona schváleného minulý rok v súlade s odporúčaniami OBSE.



V albánskom parlamente v súčasnosti dominujú ľavicoví socialisti, ktorí by podľa očakávaní mali zvíťaziť v budúcich voľbách.



Voľby v Albánsku dosiaľ vždy sprevádzali spory a poznačili ich nezrovnalosti vrátane kupovania hlasov či manipulácie s výsledkami.



Albánsko je členom NATO od roku 2009.