Obťahy prvej knihy o Harrym Potterovi pôjdu do dražby

Londýn 26. apríla (TASR) - Jediná existujúca kópia obťahov prvej knihy o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi od britskej spisovateľky J.K. Rowlingovej pôjde do dražby. Podľa aukčného domu Chiswick Auctions by sa mohla vydražiť za najmenej 20.000 libier. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



Obťahy – tlačené verzie textu určené na vykonanie korektúr pred vydaním – knihy Harry Potter a Kameň mudrcov sa skladajú zo 109 strán. Je k nim pripojená i listová korešpondencia z roku 1997 medzi marketingovou riaditeľkou vydavateľstva Bloomsbury Children's Books Rosamund Walkerovou a korektorkou detskej literatúry Fionou Watersovou.



"Strhujúci príbeh školských dobrodružstiev so všetkými kladmi aj zápormi. Má spád, je vtipný, nápaditý a všetky postavy sú neuveriteľne živé," píše v poznámkach k obťahom Walkerová. V odpovedi Watersovej sa uvádza, že postava Harryho jej pripomína Charlieho z knihy Charlie a továreň na čokoládu od spisovateľa Roalda Dahla. Korešpondencia ďalej obsahuje diskusiu o obálke knihy.



"Sme hrdí na to, že môžeme verejnosti ponúknuť nahliadnutie do procesu vydávania jednej z najikonickejších kníh vôbec," uviedol riaditeľ Chiswick Auctions Clive Moss. Uvedené obťahy sa nespomínajú ani v oficiálnej kompletnej bibliografii všetkých diel J. K. Rowlingovej. Podľa Mossa ide o jediný existujúci exemplár obťahov.



Na dražbe, ktorá sa uskutoční 28. apríla, sa okrem obťahov bude ponúkať aj prvá edícia knihy Harry Potter a Kameň mudrcov v brožovanom vydaní podpísaná samotnou autorkou, vrátane osvedčenia o originalite. Jej cena sa môže podľa The Guardian vyšplhať až na 28.000 libier.



Ďalšími predmetmi určenými do dražby sú prvé vydania všetkých siedmich kníh o čarodejníckom učňovi, ktoré majú na titulnej strane Rowlingovej autogram a do dražby ich venovala samotná autorka, a kolekcia prvých vydaní kníh o Jamesovi Bondovi od spisovateľa Iana Fleminga, ktoré by sa mohli vydražiť až za 60.000 libier.