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Primátora Istanbulu opäť vykázali zo súdnej siene
Imamoglu je vo väzbe od marca 2025 a na procese sa zúčastňuje spolu so 414 spoluobžalovanými, z ktorých 59 je - rovnako ako on - vo väzení.
Autor TASR
Istanbul 8. júla (TASR) – Primátora Istanbulu a popredného tureckého opozičného politika Ekrema Imamogla v stredu opäť vykázali zo súdnej siene. Došlo k tomu počas procesu, v ktorom Imamoglu čelí obvineniam z korupcie, informovali turecké médiá citované agentúrou AFP, píše TASR.
Podľa televízie T24 55-ročného Imamogla, považovaného za hlavného vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, vyviedli zo súdnej siene pre „narušovanie poriadku a disciplíny“. Jeho právnik Tora Pakin označil rozhodnutie sudcu za „svojvoľné“ a „v rozpore so zákonom“.
Predseda opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgür Özel označil proces za „frašku“. Imamoglu vo vyhlásení na sociálnej sieti X uviedol, že ide o „veľmi vážne porušenie práv“ a že súd ignoruje argumenty obhajoby.
Imamoglu je vo väzbe od marca 2025 a na procese sa zúčastňuje spolu so 414 spoluobžalovanými, z ktorých 59 je - rovnako ako on - vo väzení. Minulý týždeň ho zo súdnej siene vykázali prvýkrát - po ostrej výmene názorov so sudcom o priebehu obhajoby.
Imamoglu, ktorý bol v marci 2024 opätovne zvolený za primátora Istanbulu, čelí celkovo 142 obvineniam a v prípade odsúdenia mu hrozí až 2430 rokov väzenia. Všetky obvinenia odmieta.
K jeho zadržaniu došlo v deň, keď ho CHP nominovala za svojho kandidáta na prezidentské voľby v roku 2028. Opozícia označuje jeho stíhanie za politicky motivované.
Podľa televízie T24 55-ročného Imamogla, považovaného za hlavného vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, vyviedli zo súdnej siene pre „narušovanie poriadku a disciplíny“. Jeho právnik Tora Pakin označil rozhodnutie sudcu za „svojvoľné“ a „v rozpore so zákonom“.
Predseda opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgür Özel označil proces za „frašku“. Imamoglu vo vyhlásení na sociálnej sieti X uviedol, že ide o „veľmi vážne porušenie práv“ a že súd ignoruje argumenty obhajoby.
Imamoglu je vo väzbe od marca 2025 a na procese sa zúčastňuje spolu so 414 spoluobžalovanými, z ktorých 59 je - rovnako ako on - vo väzení. Minulý týždeň ho zo súdnej siene vykázali prvýkrát - po ostrej výmene názorov so sudcom o priebehu obhajoby.
Imamoglu, ktorý bol v marci 2024 opätovne zvolený za primátora Istanbulu, čelí celkovo 142 obvineniam a v prípade odsúdenia mu hrozí až 2430 rokov väzenia. Všetky obvinenia odmieta.
K jeho zadržaniu došlo v deň, keď ho CHP nominovala za svojho kandidáta na prezidentské voľby v roku 2028. Opozícia označuje jeho stíhanie za politicky motivované.