Obvineného z pomoci hongkonskej spravodajskej službe našli mŕtveho

Londýn 22. mája (TASR) - Muža obvineného z pomoci hongkonskej spravodajskej službe v Spojenom kráľovstve našli cez víkend mŕtveho v parku. Predtým sa po vznesení obvinenia pokúsil o samovraždu, uviedol v stredu prokurátor. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Polícia uviedla, že 37-ročného Matthewa Tricketta našli v nedeľu popoludní mŕtveho v parku v meste Maidenhead západne od Londýna. Smrť označila za neobjasnenú a v súčasnosti ju vyšetruje.



Trickett bol jedným z troch mužov, ktorí boli začiatkom tohto mesiaca obvinení z toho, že od konca roka 2023 do 2. mája súhlasili s účasťou na zhromažďovaní informácií, sledovaní a podvodných činoch, ktoré mohli významne pomôcť hongkonskej spravodajskej službe.



Na minulotýždňovom pojednávaní prokurátor požiadal, aby súd Tricketta vzal do väzby, pretože sa po obvinení pokúsil o samovraždu. Všetci traja obvinení boli prepustení na kauciu a nikto z nich sa nepriznal.



Britské médiá uviedli, že Trickett bol v minulosti príslušníkom kráľovskej námornej pechoty a v poslednom čase pracoval ako imigračný úradník ministerstva vnútra.



Britská polícia v pondelok 13. mája oznámila, že po sérii zatýkania obvinila troch mužov z napomáhania hongkonskej zahraničnej spravodajskej službe. Polícia dodala, že hoci sú trestné činy obvinených znepokojujúce, pre verejnosť nepredstavujú väčšiu hrozbu.



Muži sú obvinení na základe britského zákona o národnej bezpečnosti, ktorý prijali minulý rok voči hrozbám zo zahraničia.



Bývalá britská kolónia Hongkong sa v roku 1997 vrátil pod čínsku kontrolu ako poloautonómne územie. Viac ako 100.000 obyvateľov Hongkongu sa presťahovalo do Spojeného kráľovstva po zavedení rozsiahleho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý presadil Peking a vyvolal obrovské prodemokratické protesty v roku 2019. Britská vláda zaviedla zrýchlený proces pre tamojších migrantov, z ktorých mnohí sa chcú usadiť v Spojenom kráľovstve z dôvodu klesajúcich občianskych slobôd v ich rodisku.



Organizácie na ochranu ľudských práv varovali, že mnohí z nich naďalej čelia "nadnárodnej represii" zo strany prívržencov čínskej vlády.