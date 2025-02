Obvineného z útoku v Hradci Králové vzal súd do väzby

Praha 21. februára (TASR) - Okresný súd v Hradci Králové v piatok poslal 16-ročného mladíka obvineného z dvojnásobnej vraždy do väzby. K ubodaniu dvoch predavačiek v jednom z obchodov miestneho nákupného centra sa priznal, informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa štátnej zástupkyne Lucie Žabkovej súd na obvineného uvalil väzbu z dôvodu obavy, že by mohol ujsť alebo že by trestnú činnosť mohol zopakovať. "Pred súdom sa v podstate nevyjadroval. Priznal sa, ale keďže ide o mladistvého, to je všetko, čo k tomu môžem povedať," povedala Žabková.



Vo štvrtok ráno v nákupnej zóne v Hradci Hrálové zaútočil v jednom z obchodov 16-ročný Čech s nožom na dve predavačky vo veku 19 a 38 rokov. Podľa polície útočil postupne, jednu napadol priamo v predajni a druhú v zázemí. Obe neskôr napriek snahe záchranárov, ktorí ich resuscitovali takmer 45 minút, zraneniam podľahli.



Podľa polície nebol páchateľ napojený na žiadnu náboženskú ani extrémistickú skupinu a všetko nasvedčuje tomu, že išlo o čin jednotlivca. Zrejme išlo o typ samotára, ktorý žil vo svojom virtuálnom fantazijnom svete a svoje fantazijné predstavy aj uskutočnil, myslia si kriminalisti. Obete boli podľa nich náhodné. V prípade odsúdenia mu ako mladistvému hrozí desaťročné väzenie.