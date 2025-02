Obvinenia z korupcie voči starostovi New Yorku stiahli

New York 11. februára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti USA v pondelok nariadilo federálnej prokuratúre, aby stiahla obvinenia z korupcie vznesené voči demokratickému starostovi New Yorku Ericovi Adamsovi. V noci na utorok o tom podľa agentúry AFP informovali americké médiá, ktoré poukázali na vzájomnú podporu Adamsa a prezidenta USA Donalda Trumpa, píše TASR.



Adamsov právnik Alex Spiro v e-mailovom vyhlásení pre agentúru AFP pochválil príslušné úrady za stiahnutie obvinení. Podľa neho neboli predložené žiadne dôkazy proti jeho mandantovi.



"Teraz, našťastie, môže starosta a New York celé toto nešťastné a chybné stíhanie hodiť za hlavu," doplnil Spiro.



Trump, ktorý v uplynulých mesiacoch čelil viacerým problémom so zákonom, počas svojej predvolebnej kampane vyjadril solidaritu s Adamsom a vyhlásil, že newyorský starosta bol stíhaný "za to, že sa vyslovil proti otvoreným hraniciam".



Starosta totiž - okrem iného - bez dôkazov tvrdil, že bol trestaný za svoju kritiku imigračnej politiky bývalého prezidenta Joea Bidena.



Adams je prvým úradujúcim starostom New Yorku, ktorý bol formálne obvinený z trestného činu. V septembri 2024 sa priznal k podvodu a úplatkárstvu, pričom súčasne odmietol výzvy na odstúpenie z funkcie. Celá táto kauza však podľa AFP negatívne ovplyvní Adamsovu opätovnú kandidatúru v novembrových komunálnych voľbách.



Adams bol kedysi označovaný za budúcu hviezdu Demokratickej strany, ale v posledných týždňoch zintenzívnil kontakty so spolupracovníkmi republikánskeho prezidenta Trumpa - v decembri sa napríklad stretol s Trumpovým splnomocnencom pre ochranu hraníc Thomasom Homanom.



Niektorí ľavičiari na základe týchto kontaktov Adamsa podozrievajú, že výmenou za toto zbližovanie s republikánskou administratívou sa snažil získať prezidentskú milosť. Trumpovi ľudia - naopak - tvrdia, že Adamsovo stíhanie bolo spolitizované.



Adams bol obvinený z podvodu s odposluchmi, zo získavania nelegálnych darov na volebnú kampaň a z úplatkárstva so zapojením tureckých občanov a najmenej jedného tureckého úradníka.



Podľa obvinení Adams výmenou za protislužbu prijímal ako dary luxusné medzinárodné lety, pobyt v hotelových apartmánoch a obedy a večere v luxusných reštauráciách. Prokuratúra v jednom prípade uvádzala, že Adams vyvíjal nátlak na mestský hasičský zbor, aby napriek obavám o bezpečnosť dal súhlasné stanovisko na projekt novej výškovej budovy pre konzulát Turecka na Manhattane v New Yorku.