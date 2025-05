Obvinený komik Russell Brand môže byť podmienečne na slobode

Londýn 2. mája (TASR) — Britský komik, herec a bývalý moderátor Russell Brand v piatok v Londýne prvýkrát predstúpil pred sudcu v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia a ďalších sexuálnych trestných činov. Sudca Paul Goldspring ho na záver pojednávania podmienečne prepustil na kauciu s tým, že 30. mája musí prísť na londýnsky hlavný trestný súd, známy ako Old Bailey, a priebežne informovať o svojom pobyte, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.



Na pojednávaní na súde v londýnskej štvrti Westminster, na ktoré 49-ročný Brand prišiel ležérne oblečený a s nasadenými slnečnými okuliarmi, sa k prečítaným obvineniam nevyjadril. Potvrdil iba svoju identitu a adresu a to, že rozumie podmienkam prepustenia na kauciu.



Brand v súčasnosti žije na Floride, no je povinný zúčastňovať sa na všetkých budúcich súdnych pojednávaniach. Ak túto podmienku poruší, hrozí mu väzenie.



Londýnska Metropolitná polícia začiatkom apríla po 18-mesačnom vyšetrovaní obvinila na žiadosť prokuratúry Branda zo znásilnenia a ďalších sexuálnych trestných činov, ku ktorým údajne došlo v rokoch 1999 - 2005 v Londýne a v oblasti anglického pobrežného mesta Bournemouth.



Brand je obvinený zo znásilnenia ženy v roku 1999 v oblasti mesta Bournemouth. V roku 2004 v londýnskej štvrti Westminster údajne nútil ďalšiu ženu k orálnemu sexu. Bol tiež obvinený z obťažovania ženy v roku 2001 a sexuálneho napadnutia inej ženy v rokoch 2004 a 2005 – oba prípady sa podľa obvinenia odohrali tiež vo Westminsteri.



Brand tieto obvinenia poprel. Vo videu zverejnenom na sieti X uviedol, že v minulosti bral drogy a bol závislý od sexu, „ale jedno som nikdy nebol - násilník“. Dodal, že jeho vzťahy boli vždy konsenzuálne.



Brand je známy svojimi odvážnymi stand-upovými komediálnymi šou. Pôsobil aj ako rozhlasový a televízny moderátor. Svoj boj so závislosťou od drog a alkoholu opísal v memoároch, účinkoval tiež v mnohých hollywoodskych filmoch. V rokoch 2010 - 2012 bol ženatý s popovou hviezdou Katy Perry.



V uplynulých rokoch sa stal Brand známym videami, v ktorých kombinoval wellness s konšpiračnými teóriami. V súvislosti s vojnou na Ukrajine šíri proruské názory a neskrýva svoj obdiv k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.