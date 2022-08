Obvinený muž podstúpil eutanáziu ešte pred súdnym procesom

Madrid 24. augusta (TASR) - Ochrnutý muž Marin Eugen Sabau, ktorý čelil obvineniu za pokus o vraždu, podstúpil v utorok v Španielsku eutanáziu. TASR správu v stredu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka El País.



Právnik obvineného Gerard Amigo povedal, že Sabau zomrel o 18.30 h vo väzenskom oddelení zdravotníckeho zariadenia.



Sabau vlani 14. decembra vnikol so zbraňou do priestorov svojho pracoviska v meste Tarragona a zranil troch bývalých kolegov a príslušníka katalánskej regionálnej polície Mossos d'Esquadra, pripomína El País.



Pri policajnom zákroku Sabaua postrelili a utrpel nezvratné poškodenie miechy. Mal amputovanú nohu a nebol schopný hýbať sa, píše stanica BBC. Tvrdil tiež, že zranenia mu spôsobovali chronickú bolesť. Po prevoze do väzenskej nemocnice v meste Terrassa žiadal dôstojnú smrť.



Prípad vyvolal veľkú polemiku, pretože o eutanáziu po prvý raz žiadala osoba, ktorá mala byť súdená za pokus o vraždu, píše El País. S jej vykonaním nesúhlasili ani niektorí ľudia, ktorých Sabau zranil. Ich právnici žiadali súdny proces s cieľom dosiahnuť odškodnenie obetí.



Úrady sa však odvolali na legislatívu o eutanázii, v ktorej sa nehovorí o trestne stíhaných osobách. O žiadostiach rozhoduje nezávislá komisia a povolenie súdu nebolo potrebné, píše El País.



Španielsko eutanáziu uzákonilo v júni 2021 ako štvrtá európska krajina po Belgicku, Holandsku a Luxembursku. Odvtedy takýto zákrok Španielsku vykonali približne 180 krát, píše AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje.