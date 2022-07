Obvinený sa priznal k streľbe na predmestí Chicaga, zvažoval ďalšiu

Chicago 6. júla (TASR) - Muž obvinený z hromadnej streľby pri oslavách Dňa nezávislosti na predmestí Chicaga sa priznal a uviedol, že zvažoval druhý útok. Uviedla to v stredu miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Robert Crimo (21) polícii povedal, že po streľbe na predmestí Highland Park išiel do neďalekého Madisonu v štáte Wisconsin, kde premýšľal o ďalšom útoku.



"Videl oslavy v Madisone a vážne uvažoval, že strelnú zbraň vo svojom vozidle použije na ďalšiu streľbu," uviedol hovorca miestnej polície Christopher Covelli.



Prokurátor Ben Dillon súdu povedal, že Crimo sa polícii dobrovoľne priznal k streľbe. Zabil pri tom najmenej sedem ľudí, zranenia utrpelo viac ako 35 osôb.



Súd nariadil, aby bol Crimo zadržaný do 28. júla, kedy bude predbežné vypočutie. V utorok bol obvinený zo siedmich vrážd prvého stupňa.



"Obliekol sa ako dievča a tetovania si zakryl makeupom, aby skryl svoju identitu," popísal na súde prokurátor. Potom sa s poloautomatickou puškou vyšplhal na strechu s výhľadom na slávnostný sprievod.



Podľa polície mal Crimo už v minulosti psychické problémy a správal sa nebezpečne.