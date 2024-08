OBVINENÝ Z KYBERTERORIZMU: Údajne prispel za nepokojom v Británii

Islamabád 21. augusta (TASR) - Pakistanská polícia zadržala muža obvineného z kyberterorizmu pre jeho údajnú úlohu pri šírení dezinformácií, ktoré viedli k nepokojom v Spojenom kráľovstve, uviedol v stredu vysokopostavený policajný vyšetrovateľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Podozrivého identifikovali ako 32-ročného Farhána Ásifa, webového vývojára na voľnej nohe. Na tlačovej konferencii v meste Láhaur na východe krajiny polícia uviedla, že Ásifa zadržala vo svojom dome a predviedla ho na vypočúvanie. Muž tvrdil, že nepravdivé informácie nepochádzali od neho a že ich len zdieľal zo sociálnych sietí. Polícia prípad odovzdala tamojšej Federálnej vyšetrovacej agentúre, ktorá sa zaoberá prípadmi kyberterorizmu. Aktuálne nie je bezprostredné jasné, či Británia požiadala o jeho vydanie.



Muž je obvinený zo šírenia dezinformácií z platformy YouTube a Facebook, týkajúcich sa britského tínedžera Axela Rudakubana, ktorý 29. júla na tanečnom podujatí v meste Southport nožom zabil tri dievčatá a ďalších desať ľudí zranil.



Nepravdivé informácie uvádzali, že išlo o žiadateľa o azyl, ktorý do Británie prišiel len nedávno. Na základe jeho mena tiež tvrdili, že je moslim. Tieto informácie viedli k násilným útokom davu na mešitu neďaleko mesta, v ktorom došlo k útoku nožom. Polícia však zdôraznila, že Rudakubana sa narodil v Británii. V britských médiách sa dokonca uvádzalo, že jeho rodičia pochádzajú z Rwandy a že sú údajne kresťania.



Účet na sociálnej sieti X s názvom Channel3 Now, ktorý sa vydáva za spravodajský, ako jeden z prvých písal, že meno útočníka je Alí aš-Šakatí. Na Facebooku pritom účet spomínal, že ho spravujú ľudia v Pakistane a Spojených štátoch.



Správca stránky zverejnil 31. júla aj ospravedlnenie za "zavádzajúce informácie uverejnené v nedávnom článku" na webovej stránke Channel3 NOW. "Hlboko ľutujeme akýkoľvek zmätok alebo nepríjemnosti, ktoré to mohlo spôsobiť," dodal.



Falošné správy sa však rozšírili a majú podiel na vyše týždeň trvajúcich nepokojoch, ktoré vypukli v celom Spojenom kráľovstve a viedli k zadržaniu viac než 1000 osôb.