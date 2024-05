Obvinený z útoku na manžela Nancy Pelosiovej dostal 30 rokov väzenia

San Francisco 17. mája (TASR) - Muž obvinený z útoku kladivom na manžela bývalej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej bol v piatok odsúdený na 30 rokov väzenia. Informovala o tom agentúra AP, na ktorú sa odvoláva TASR.



Davida DePapea (44) súdna porota vlani v novembri uznala za vinného z pokusu o únos federálneho úradníka a útoku na najbližšieho člena rodiny federálneho úradníka. Prokurátori preňho žiadali 40 rokov väzenia.



DePape - Kanaďan, ktorý sa presťahoval do USA pred viac ako 20 rokmi - napadol 82-ročného Paula Pelosiho kladivom. K útoku došlo 28. októbra 2022, a to len 11 dní pred voľbami, v ktorých si Američania vyberali novú snemovňu a tretinu Senátu.



Útočník počas výsluchu priznal, že sa vlámal do domu Pelosiovcov v San Franciscu, pričom tam hľadal Pelosiovú, pretože sa s ňou chcel porozprávať a "zlomiť jej kolená" ako poučenie pre ďalších členov Demokratickej strany. Paul Pelosi utrpel pri útoku zlomeninu lebky a ďalšie zranenia.



DePape pred súdom vypovedal, že bol presvedčený o tom, že spravodajské médiá opakovane klamali o bývalom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V chválospevoch uverejnených na blogu a online fóre, ktoré boli po jeho zatknutí stiahnuté, DePape zopakoval aj pravicovú konšpiračnú teóriu QAnon, ktorá tvrdí, že americkú vládu riadi tajný spolok pedofilov uctievajúcich diabla.



Útok na Pelosiho vyvolal pochybnosti o bezpečí členov Kongresu i členov ich rodín. Vyhrážky zákonodarcom totiž pokračovali intenzívne aj takmer dva roky po útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone 6. januára 2021.