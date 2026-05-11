< sekcia Zahraničie
Obvinený z útoku na novinárskej večeri s Trumpom sa cíti byť nevinný
Allen je okrem pokusu o atentát na prezidenta obvinený aj z napadnutia federálneho agenta so zbraňou a z dvoch ďalších trestných činov súvisiacich s držbou strelných zbraní.
Autor TASR
Washington 11. mája (TASR) - Muž obvinený z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa počas aprílovej galavečere s korešpondentmi Bieleho domu vo Washingtone sa v pondelok na súde označil za nevinného. Informovali o tom americké médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Tridsaťjedenročný učiteľ Cole Tomas Allen z Kalifornie podľa obžaloby ozbrojený zbraňami a nožmi prenikol 25. apríla cez bezpečnostnú kontrolu v hoteli Washington Hilton, kde sa konala tradičná večera s novinármi za účasti predstaviteľov vlády, a vystrelil na agenta Tajnej služby USA, ktorého zachránila nepriestrelná vesta.
V pondelok sa dostavil na predbežné vypočutie s rukami a nohami v putách a oblečený v oranžovej väzenskej uniforme pred federálneho sudcu Trevora McFaddena vo Washingtone, ktorý bude predsedať tomuto prípadu.
Allen je okrem pokusu o atentát na prezidenta obvinený aj z napadnutia federálneho agenta so zbraňou a z dvoch ďalších trestných činov súvisiacich s držbou strelných zbraní. Jeden z jeho obhajcov v útočníkovom mene v pondelok vyhlásil, že sa cíti nevinný. Allen, ktorému v prípade usvedčenia z pokusu o zabitie Trumpa hrozí až doživotný trest, počas pojednávania neprehovoril. Na súd by mal opäť prísť 29. júna.
Obhajoba sa usiluje vyňať z priamej účasti na stíhaní Allena dozornú prokurátorku Jeanine Pirroovú a ďalších predstaviteľov Trumpovej administratívy. Argumentuje ich účasťou na večeri a tiež tým, že podľa ich verzie udalostí mohli byť cieľom útoku. Sudca o tejto veci zatiaľ nerozhodol a požiadal obhajobu, aby podrobnejšie vysvetlila možný rozsah svojej žiadosti.
Bezpečnostné zložky zatiaľ oficiálne motív útočníka nepotvrdili vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie. Jeho zápisky, ako aj príspevky na sociálnych sieťach a rozhovory s členmi rodiny, však vyšetrovatelia považujú za jedny z najjasnejších dôkazov o jeho psychologickom rozpoložení a možných motívoch, uviedla už skôr agentúra AP.
Tridsaťjedenročný učiteľ Cole Tomas Allen z Kalifornie podľa obžaloby ozbrojený zbraňami a nožmi prenikol 25. apríla cez bezpečnostnú kontrolu v hoteli Washington Hilton, kde sa konala tradičná večera s novinármi za účasti predstaviteľov vlády, a vystrelil na agenta Tajnej služby USA, ktorého zachránila nepriestrelná vesta.
V pondelok sa dostavil na predbežné vypočutie s rukami a nohami v putách a oblečený v oranžovej väzenskej uniforme pred federálneho sudcu Trevora McFaddena vo Washingtone, ktorý bude predsedať tomuto prípadu.
Allen je okrem pokusu o atentát na prezidenta obvinený aj z napadnutia federálneho agenta so zbraňou a z dvoch ďalších trestných činov súvisiacich s držbou strelných zbraní. Jeden z jeho obhajcov v útočníkovom mene v pondelok vyhlásil, že sa cíti nevinný. Allen, ktorému v prípade usvedčenia z pokusu o zabitie Trumpa hrozí až doživotný trest, počas pojednávania neprehovoril. Na súd by mal opäť prísť 29. júna.
Obhajoba sa usiluje vyňať z priamej účasti na stíhaní Allena dozornú prokurátorku Jeanine Pirroovú a ďalších predstaviteľov Trumpovej administratívy. Argumentuje ich účasťou na večeri a tiež tým, že podľa ich verzie udalostí mohli byť cieľom útoku. Sudca o tejto veci zatiaľ nerozhodol a požiadal obhajobu, aby podrobnejšie vysvetlila možný rozsah svojej žiadosti.
Bezpečnostné zložky zatiaľ oficiálne motív útočníka nepotvrdili vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie. Jeho zápisky, ako aj príspevky na sociálnych sieťach a rozhovory s členmi rodiny, však vyšetrovatelia považujú za jedny z najjasnejších dôkazov o jeho psychologickom rozpoložení a možných motívoch, uviedla už skôr agentúra AP.