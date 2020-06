Obvinia policajta, ktorý sotil na zem ženu protestujúcu proti rasizmu

New York 9. júna (TASR) - Policajta z amerického mesta New York v utorok obvinia po tom, čo ho mobilným telefónom nafilmovali, ako počas protestu proti policajnej brutalite násilne sotil ženu na zem. Informovala o tom newyorská prokuratúra, na ktorú sa odvolali tlačové agentúry AFP a AP.



Vincent D'Andraia sa stane prvým newyorským policajtom, ktorý bude čeliť obvineniam po minulotýždňových demonštráciách, kde policajný zbor podľa kritikov používal tvrdú taktiku voči prevažne pokojným protestujúcim.



Tieto zriedkavé obvinenia prišli v období naliehavých výziev, aby sa po celých Spojených štátoch uskutočnila policajná reforma. Podnetom na výzvy bola minulomesačná smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel v Minneapolise pri zatýkaní, keď mu belošský policajt kľačal na krku takmer deväť minút. Floyd zomrel pri zákroku na zadusenie.



Hovorca okresnej prokuratúry v newyorskej štvrti Brooklyn pre agentúru AFP potvrdil, že policajt D'Andraia bude za incident z 29. mája obvinený z prečinu útoku, z obťažovania, ohrozovania a spôsobenia ujmy.



Hovorca dodal, že vo všeobecnosti sa za takéto obvinenia neudeľuje väzenie.



Video urobené mobilným telefónom zachytáva D'Andraiu, ako prudko sotí obeť, 20-ročnú Dounyu Zayerovú, na zem a nazve ju "mrcha". K incidentu dôjde po jej otázke, prečo jej prikázali opustiť ulicu.



Keď sa video objavilo, D'Andraiu minulý týždeň dočasne postavili mimo služby bez možnosti dostávať plat, uvádzalo sa v správe pre tlač.



Denník New York Times napísal, že D'Andraia sa pred utorkovými obvineniami sám dostavil na policajnú stanicu.



Floydova smrť 25. mája vyvolala po celých USA búrlivé protesty proti policajnej brutalite a rasizmu.



Jeho smrť bola najnovším prípadom, spôsobeným známou policajnou taktikou používať smrtiacu silu, pričom už roky sa dostávajú policajti z týchto incidentov pomerne beztrestne.



Po zabití Floyda prišli komunity, štáty a dokonca aj americký Kongres s návrhmi, ako vykoreniť policajné násilie, predovšetkým proti černochom.