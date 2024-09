Obvinili 45 ľudí podozrivých z minuloročných útokov v Kosove

Priština 11. septembra (TASR) - Kosovské úrady v stredu obvinili 45 ľudí podozrivých z účasti na minuloročnom útoku etnických Srbov na severe Kosova, pri ktorom zahynul jeden policajt. V stredu o tom informovala kosovská špeciálna prokuratúra. TASR informuje podľa správy agentúry AFP a portálu Balkan Insight.



Koncom septembra minulého roka v dedine Banskja neďaleko hraníc so Srbskom asi 30 ťažko ozbrojených srbských militantov zaútočilo na miestnu políciu pri vstupe do dediny a zabili jedného policajta. Následne sa zabarikádovali v neďalekom pravoslávnom kláštore. Nasledovala dlhšia prestrelka, pri ktorej kosovské zložky zastrelili troch ozbrojencov. Militantom sa následne podarilo ujsť cez hranicu späť do Srbska.



Kosovský prokurátor Naím Abazi uviedol, že ľudia pred súdom "sú obvinení z ohrozovania ústavného poriadku, terorizmu a prania špinavých peňazí." Ozbrojenú skupinu označil ako dobre organizovanú a uviedol, že išlo o jeden z najzložitejších prípadov, akým sa prokuratúra zaoberala.



AFP pripomína, že jedným z obvinených je aj organizátor útoku Milan Radoičič - etnický Srb, ktorý patrí k lídrom menšinovej strany Srbská kandidátka (Srpska lista) pôsobiacej v Kosove. Dlhodobo sa však zdržiava v Srbsku.



V roku 2021 USA na Radoičiča uvalili sankcie a Kosovo naňho vydalo medzinárodný zatykač pre podozrenia z vraždy umierneného srbského politika Olivera Ivanoviča. Krátko po incidente v Banskjej Radoičiča zadržali srbské orgány, následne ho však prepustili. K organizovaniu septembrového útoku sa Radoičič verejne priznal. Deklaroval, že útok uskutočnil bez súhlasu a podpory vlády v Belehrade a išlo o reakciu na údajné represie voči etnickým Srbom zo strany vlády v Prištine.



Útok srbských militantov výrazne naštrbil vzťahy medzi Belehradom a Prištinou, ktorá odmieta tvrdenia, že Radoičič konal bez podpory srbskej vlády.



Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov, z ktorých je väčšina lojálnych Belehradu a odmieta rozhodnutia Prištiny.