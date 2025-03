Disidenta mali držať na psychiatrii, obvinili bývalých dôstojníkov ŠtB

Praha 28. marca (TASR) - Česká polícia obvinila troch bývalých dôstojníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB) z celoštátnej správy kontrarozviedky pre boj s vnútorným nepriateľom zo zločinu zneužitia právomoci úradnej osoby. Dôstojníci podľa nej „zlikvidovali“ mladého disidenta, ktorého pripravili o štúdium a držali v psychiatrickej liečebni. V piatok to na webe polície uviedla vrchná komisárka Iveta Kořínková, podľa ktorej im hrozí dva až desať rokov väzenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu začal mužov stíhať 3. januára tohto roka. Viní ich z toho, že v rokoch 1978 až 1981 vykonávali proti dvadsaťročnému signatárovi Charty 77 a spolupracovníkovi Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných (VONS) kontrarozviedne opatrenia.



„Uskutočňovali proti nemu preventívno-rozkladné opatrenia, v dôsledku ktorých bol poškodený internovaný v psychiatrickej liečebni a vylúčený zo štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, nemohol vycestovať na študijný pobyt do Veľkej Británie, aj keď dostal pozvánku na štúdium na University of London,“ spresnila Kořínková a dodala, že muž sa potom živil ako nočný strážca.



Stíhaným bývalým dôstojníkom hrozí podľa jej slov väzenie, a to od dvoch do desiatich rokov.