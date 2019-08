Chlapec, ktorého zhodili z múzea, má zlomenú chrbticu, ruku i obe nohy

Okrem toho trpí tiež krvácaním do mozgu.

Londýn 6. augusta (TASR) - Šesťročný chlapec z Francúzska, ktorého v nedeľu popoludní zhodil 17-ročný mladík z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí múzea Tate Modern v Londýne, má zlomenú chrbticu, ruku aj obe nohy. Napísala to agentúra AFP odvolávajúc sa na informácie, ktoré odzneli na utorňajšom súdnom pojednávaní s obvineným mladíkom.



Chlapec, ktorý bol v Londýne na dovolenke so svojou rodinou, trpí tiež krvácaním do mozgu, uviedla prokurátorka Sian Morganová na súde pre mladistvých v londýnskej časti Bromley, kde pojednávanie prebiehalo.



Polícia už predtým informovala, že chlapec je hospitalizovaný v stabilizovanom, ale naďalej vážnom stave. Jeho život však už nie je v bezprostrednom ohrození. Očitých svedkov incidentu zároveň vyzvala, aby sa prihlásili a vypovedali.



Zmieneného britského mladíka, ktorého totožnosť nesmie byť v súlade s právnymi predpismi zverejnená, na súde obvinili z pokusu o vraždu. On sám na pojednávaní prehovoril len vtedy, keď potvrdil svoje meno a bydlisko, uviedol spravodajca AFP. Dodal, že mladík-beloch sa na pojednávanie dostavil v sivej teplákovej súprave, neoholený a s nakrátko ostrihanými vlasmi.



Pred súd má opäť predstúpiť vo štvrtok.



Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by sa dieťa a mladík poznali. K činu došlo v nedeľu popoludní po 14.00 h miestneho času, keď boli v múzeu tisíce návštevníkov vrátane mnohých rodín s deťmi.



Vyhliadková plošina, z ktorej mladík chlapca zhodil, sa nachádza na desiatom poschodí. Chlapec z nej dopadol na strechu na piatom poschodí múzea. Privolaní zdravotníci dieťa na mieste ošetrili a vrtuľníkom previezli do nemocnice. Sedemnásťročného mladíka zatkli v na mieste činu.



Múzeum Tate Modern po incidente evakuovali, no už v pondelok ho znovu otvorili. Vyhliadková plošina, z ktorej chlapca zhodili, však ostala zatvorená, píše AFP odvolávajúc sa na vedenie múzea.