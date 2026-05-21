Obvinili muža, ktorý okradol jednu z obetí streľby na pláži Bondi
Autor TASR
Sydney 21. mája (TASR) - Austrálska polícia vzniesla obvinenie voči mužovi, ktorý počas minuloročnej masovej streľby na pláži Bondi v Sydney okradol jednu z jej obetí, informovala vo štvrtok agentúra AFP.
Počas streľby, ku ktorej došlo na pláži počas komunitného stretnutia pri príležitosti židovského sviatku chanuka, prišlo o život 15 ľudí. Medzi mŕtvymi bol aj policajný detektív-seržant na dôchodku a člen miestneho ragbyového klubu Peter Meagher, ktorý prišiel na pláž ako fotograf na voľnej nohe.
Polícia austrálskeho štátu Nový Južný Wales uviedla, že fotografické vybavenie, ktoré Meagher mal pri sebe, po útoku ukradol 35-ročný muž, ktorý je tiež fotograf. Celý fotografický výstroj dal pár dní po krádeži do záložne.
Vyšetrovatelia tohto muža obvinili z krádeže a držby drog. Súdne konanie s ním sa začne v júni.
K útoku na pláži Bondi došlo 14. decembra 2025. Jeho páchateľmi boli 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed. Policajti pri zásahu Sajida zastrelili a Naveeda zranili. Akramovci sa podľa austrálskych úradov pri svojom útoku zrejme inšpirovali džihádistickou organizáciou Islamský štát, ktorá ich konanie privítala.
Naveed Akram bol obvinený z desiatok závažných trestných činov vrátane 15 vrážd a spáchania teroristického činu.
