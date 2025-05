Obvinili muža, ktorý po smrteľnej nehode ušiel do Dubaja

Katovice 27. mája (TASR) - Muž podozrivý zo zodpovednosti za tragickú nehodu na diaľnici A1 v roku 2023, pri ktorej zomrela trojčlenná rodina, bol v utorok obvinený z usmrtenia. Sebastian M., podľa obvinenia po nehode ušiel z Poľska a do krajiny bol vydaný zo Spojených arabských emirátov. K činu sa nepriznal a poskytol vysvetlenie, informovala prokurátorka Izabela Knapiková z prokuratúry v Katoviciach. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podozrivý bol na základe oznámenia Interpolu zadržaný v Dubaji a po rozhodnutí tamojšieho najvyššieho súdu ho v utorok eskortovali do Katovíc. Prokurátor mu tam oznámil obvinenie a hrozí mu trest do 8 rokov väzenia. Prokuratúra navrhla väzobné stíhanie, o čom rozhodne súd.



Tragédia sa stala v septembri 2023 pri obci Sieroslaw vo Veľkopoľskom vojvodstve. Vodič BMW narazil do vozidla, v ktorom cestovali rodičia a ich päťročný syn. Podľa vyšetrovania bol vodičom Sebastian M. Po nehode muž opustil krajinu a bol medzinárodne hľadaný.



„Existovala obava, že páchateľ sa vyhne zodpovednosti,“ uviedol právny zástupca rodiny obetí Lukasz Kowalski. Podľa neho je dôkazový materiál v prípade tak silný, že obhajobe sa s ním bude ťažko polemizovať.



Poľské úrady čelili kritike za to, že Sebastian M. nebol bezprostredne po nehode zadržaný. Minister vnútra Tomasz Siemoniak v pondelok priznal chybu a zdôraznil, že išlo o omyl polície. Prípad však podľa neho dokazuje, že nie je možné ujsť pred spravodlivosťou a že štát dokáže efektívne konať aj v náročných prípadoch s medzinárodným presahom.