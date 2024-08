Obvinili muža, ktorý sa vyhrážal zabitím Harrisovej

Washington 5. augusta (TASR) - V americkom štáte Virgínia obvinili muža, ktorý sa na sociálnej sieti vyhrážal zabitím viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej. Vyplýva to zo súdnych záznamov, na ktoré sa v pondelkovej správe odvolala agentúra Reuters.



Obvinený Frank Carillo zverejnil sériu príspevkov na sieti GETTR. V jednom z nich napísal, že predpokladanú kandidátku demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb Harrisovú "je potrebné zaživa upáliť. Urobím to osobne, ak to neurobí nikto iný." V inej správe zase tvrdil, že Harrisová "bude ľutovať, že sa niekedy pokúsila stať prezidentkou" Spojených štátov.



Príspevky podľa súdnych záznamov Carillo zverejnil 27. júla - šesť dní po tom, čo súčasný prezident USA Joe Biden oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie a v tomto smere podporil práve Harrisovú.



Na jeho účte okrem iného objavili aj odkazy namierené proti Bidenovi a riaditeľovi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopherovi Wrayovi.



Agenti FBI podľa Reuters počas prehliadky domu obvineného našli a zhabali pušku i ručnú strelnú zbraň.



Vyhrážky namierené proti verejným činiteľom, ktorých prudký nárast zaznamenalo americké ministerstvo spravodlivosti, boli zverejnené približne dva týždne po neúspešnom atentáte na exprezidenta Donalda Trumpa počas predvolebného zhromaždenia v Pensylvánii.



Trump po pokuse o vraždu vyviazol so zranením pravého ucha. Vyšetrovanie dosiaľ nezistilo, aký bol motív útočníka 20-ročného T. H. Crooksa, ktorý streľbou z poloautomatickej pušky zabil jedného účastníka podujatia a okrem Trumpa zranil ďalších dvoch ľudí. Útočníka následne zastrelila tajná služba.