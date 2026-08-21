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Obvinili muža z pokusu poskytovať Rusku údaje o ukrajinskej armáde
Austrálska polícia v piatok obvinila 27-ročného rusko-austrálskeho občana zo zasahovania do vnútorných záležitostí cudzej krajiny.
Autor TASR
Canberra 21. augusta (TASR) - Austrálska polícia v piatok obvinila 27-ročného rusko-austrálskeho občana zo zasahovania do vnútorných záležitostí cudzej krajiny. Podozrivý z toho, že sa pokúšal poskytovať Rusku informácie o činnosti ukrajinskej armády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Komisárka austrálskej federálnej polície Krissy Barrettová uviedla, že muž absolvoval v Rusku vojenský výcvik a neskôr vstúpil do ukrajinských ozbrojených síl.
Podľa polície odcestoval do Ruska na výcvik v októbri 2024. Po návrate do Austrálie zostal v kontakte s ľuďmi, o ktorých sa domnieval, že majú väzby na ruské spravodajské služby.
V roku 2025 následne vycestoval na Ukrajinu, kde podľa polície vstúpil do tamojších ozbrojených síl a získal prístup k informáciám o ukrajinských vojakoch a ich umiestnení. Tieto zistenia potom údajne poskytol alebo sa pokúsil poskytnúť osobám, o ktorých sa domnieval, že konajú v prospech ruských spravodajských služieb.
„Nechceme, aby sa Austrália stala útočiskom pre ľudí, ktorí v mene iných krajín zasahujú do vnútorných záležitostí iných štátov,“ povedala Barrettová. Mužovi za tento trestný čin hrozí väzenie až na 20 rokov.
Komisárka austrálskej federálnej polície Krissy Barrettová uviedla, že muž absolvoval v Rusku vojenský výcvik a neskôr vstúpil do ukrajinských ozbrojených síl.
Podľa polície odcestoval do Ruska na výcvik v októbri 2024. Po návrate do Austrálie zostal v kontakte s ľuďmi, o ktorých sa domnieval, že majú väzby na ruské spravodajské služby.
V roku 2025 následne vycestoval na Ukrajinu, kde podľa polície vstúpil do tamojších ozbrojených síl a získal prístup k informáciám o ukrajinských vojakoch a ich umiestnení. Tieto zistenia potom údajne poskytol alebo sa pokúsil poskytnúť osobám, o ktorých sa domnieval, že konajú v prospech ruských spravodajských služieb.
„Nechceme, aby sa Austrália stala útočiskom pre ľudí, ktorí v mene iných krajín zasahujú do vnútorných záležitostí iných štátov,“ povedala Barrettová. Mužovi za tento trestný čin hrozí väzenie až na 20 rokov.