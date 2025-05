Obvinili muža za pokus o podpálenie veľvyslanectva USA v Tel Avive

New York 26. mája (TASR) — Muža s dvojakým nemeckým a americkým občianstvom v New Yorku zatkli a obvinili z pokusu o vykonanie podpaľačského útoku na pobočku amerického veľvyslanectva v izraelskom meste Tel Aviv. V nedeľu to oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AP.



Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zatkli 28-ročného Josepha Neumeyera v nedeľu na letisku v New Yorku po tom, čo ho izraelské úrady deportovali do USA.



Podľa newyorskej federálnej prokuratúry odcestoval Neumeyer do Izraela, kde 19. mája prišiel s batohom k pobočke veľvyslanectva v Tel Avive, no dostal sa do konfrontácie s členom bezpečnostnej služby, ktorého opľul a potom utiekol. Batoh, v ktorom sa našli tri fľaše s horľavinou, nechal na mieste. Polícia potom Neumeyera vystopovala v hoteli nachádzajúcom sa neďaleko pobočky veľvyslanectva a zatkla ho.



Podľa FBI podozrivý pred útokom zverejnil na sociálnych sieťach odkazy ako „Pridajte sa ku mne, keď podpálim veľvyslanectvo v Tel Avive“ či „Smrť Amerike“. Údajne sa vyhrážal smrťou aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ten počas svojho prvého funkčného obdobia napriek námietkam Palestínčanov uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a z Tel Avivu tam presunul americké veľvyslanectvo.



Neumeyera, pochádzajúceho z Colorada, v nedeľu predviedli pred sudcu v New Yorku, ktorý ho poslal do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí až 20 rokov väzenia a pokuta do výšky 250.000 dolárov.