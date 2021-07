Obvinili námorníka zo založenia požiaru, ktorý zničil výsadkovú loď

San Diego 30. júla (TASR) - Americké námorné sily obvinili vo štvrtok námorníka zo založenia vlaňajšieho požiaru, ktorý zničil výsadkovú loď USS Bonhomme Richard, kotviacu pri pobrežnom meste San Diego v štáte Kalifornia. Išlo o najväčší požiar vojnovej lode mimo bojov v nedávnej histórii amerického námorníctva, informovala tlačová agentúra AP.



Vrtuľníková výsadková loď horela vyše štyri dni. Vznikli na nej rozsiahle konštrukčné, elektrické a technické škody, preto ju vyradili z prevádzky. Nahradiť ju bude podľa odhadov stáť do štyroch miliárd dolárov.



Námorník bol v tom čase členom posádky, uviedol v oznámení kapitán Sean Robertson, hovorca americkej Tretej flotily. Námorník bol obvinený zo zločinu podpaľačstva s priťažujúcimi okolnosťami a z úmyselného hazardovania s plavidlom, dodal Roberston. Jeho meno nebolo zverejnené.



Neboli poskytnuté ani ďalšie podrobnosti a nie je jasné, aké dôkazy sa našli alebo aký motív mal obvinený.



Vrtuľníková výsadková loď USS Bonhomme Richard patrila k malému počtu lodí v americkej flotile, ktoré môžu slúžiť ako lietadlová miniloď.



Na lodi Bonhomme Richard zakotvenej v prístave San Diego na námornej základni sa už pomaly končila dvojročná modernizácia, ktorá podľa odhadov mala stáť celkovo 250 miliónov dolárov, a vtedy na nej 12. júla 2020 vypukol požiar.



Na palube sa nachádzalo približne 160 námorníkov a dôstojníkov, keď sa plamene rozhoreli a nad loďou dlhou 256 metrov sa vytvoril obrovský stĺp tmavého dymu.



Požiar vypukol v dolnej skladovacej časti lode, kde boli uložené kartónové škatule, handry a ďalšie zásoby potrebné na údržbu. Vietor prichádzajúci zo Zátoky San Diego plamene ešte viac rozdúchal a tie sa potom rozšírili do výťahových šácht a ventilačných komínov.



Oheň zväčšili aj dva výbuchy, jeden z nich bolo počuť do vzdialenosti 21 kilometrov. Nad San Diegom sa vznášal štipľavý, dráždivý dym a predstavitelia mesta obyvateľom odporučili, aby sa vyhýbali činnostiam vo vonkajších priestoroch.



Hasiči "zaútočili" na plamene z vnútra lode, pričom hasičské vozidlá s vodnými delami smerovali prúdy morskej vody do lode a vrtuľníky zhadzovali vodu aj z výšky.



Ošetrenie potrebovalo vyše 60 námorníkov a civilistov – postihli ich menej závažné zranenia a vyčerpanie z horúčavy alebo sa nadýchali dymu.