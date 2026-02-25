< sekcia Zahraničie
Obvinili šesť ľudí z pokusu vyviezť technológiu dronov do Ruska
V piatok 20. februára Okresný súd v Lodži rozhodol o trojmesačnej väzbe pre troch obvinených.
Varšava 25. februára (TASR) - V Poľsku obvinili šesť osôb v súvislosti s pokusom o nelegálny vývoz technológie využívanej pri montáži bojových dronov do Ruska cez Bielorusko. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa stredajšieho oznámenia Národnej daňovej správy (KAS).
Príslušníci Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW) a KAS v rámci zásahu zadržali dvoch Poliakov a štyroch občanov Bieloruska ešte 18. februára. Podľa colníkov chceli prepašovať zariadenie na automatizáciu výroby integrovaných obvodov, ktoré sa používajú aj pri kompletizácii bojových dronov.
„Konanie poľských orgánov činných v trestnom konaní mohlo prispieť k narušeniu dodávok vojenskej techniky pre jednotky Ruskej federácie pôsobiace na východe Ukrajiny,“ uvádza sa v oznámení.
Prípad vyšetrovala pobočka Národnej prokuratúry v Lodži a na jej pokyn bezpečnostné zložky urobili domové prehliadky na viacerých miestach v krajine. Obvinenia zadržaných sa týkajú porušenia zákona o opatreniach proti podpore agresie na Ukrajine a na ochranu národnej bezpečnosti, ako aj podvodu a devízových trestných činov. Za porušenie sankčných predpisov im hrozí väzenie na najmenej tri roky.
V piatok 20. februára Okresný súd v Lodži rozhodol o trojmesačnej väzbe pre troch obvinených. Zvyšní traja sú pod policajným dohľadom, museli zložiť peňažnú záruku a majú zákaz vycestovať.
