< sekcia Zahraničie
Obvinili siedmich mužov zo zneužívania tínedžeriek
Muži sú obvinení z viacerých činov vrátane znásilnenia či sexuálneho napadnutia, ku ktorým došlo v meste Bristol na juhozápade Anglicka v rozmedzí rokov 2022 až 2025.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 12. novembra (TASR) - Britská polícia v stredu oznámila, že obvinila siedmich mužov z viac než 40 priestupkov a trestných činov, ktorých sa údajne dopustili voči 11 dievčatám v tínedžerskom veku. K obvineniam došlo v rámci trestného stíhania v škandále týkajúcom sa tzv. groomingových gangov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Muži sú obvinení z viacerých činov vrátane znásilnenia či sexuálneho napadnutia, ku ktorým došlo v meste Bristol na juhozápade Anglicka v rozmedzí rokov 2022 až 2025.
„Kráľovská prokuratúra (CPS) sa rozhodla trestne stíhať sedem mužov po policajnom vyšetrovaní sexuálneho vykorisťovania detí skupinového charakteru v Bristole,“ spresnil James Bolton-Smith z oddelenia prokuratúry zaoberajúceho sa prípadmi sexuálneho zneužívania detí.
Ide o najnovší z radu prípadov „groomingových gangov“, ktoré v júni - po niekoľkých rokoch výziev verejnosti - dotlačili britskú vládu, aby nariadila verejné vyšetrovanie.
Slovenské ministerstvo vnútra opisuje grooming ako formu oslovenia a následného budovania dôvery, vzťahu a vytvárania emocionálneho prepojenia sexuálneho predátora s obeťou (najčastejšie dieťaťom alebo mladistvým) prostredníctvom online nástrojov alebo aj fyzického kontaktu.
V Británii vyšlo najavo - okrem iného vďaka prieskumu poslankyne Louise Caseyovej -, že muži prevažne juhoázijského pôvodu sa počas niekoľkých desaťročí dopúšťali sexuálneho zneužívania tisícov prevažne bielych dievčat z robotníckej vrstvy.
Štyria z najnovšie obvinených siedmich mužov sami seba označujú za Iráncov, Sýrčanov či Arabov, uviedla polícia vo vyhlásení. Šesť zo siedmich je prinajmenšom v jednom prípade obvinených zo znásilnenia. Siedmy muž je obvinený zo sexuálneho napadnutia.
Vyšetrovanie sexuálneho vykorisťovania detí v Rochdale v severnom Anglicku doteraz viedlo k odsúdeniu 32 páchateľov, dodala polícia. Spolu boli odsúdení na viac než 450 rokov väzenia.
Muži sú obvinení z viacerých činov vrátane znásilnenia či sexuálneho napadnutia, ku ktorým došlo v meste Bristol na juhozápade Anglicka v rozmedzí rokov 2022 až 2025.
„Kráľovská prokuratúra (CPS) sa rozhodla trestne stíhať sedem mužov po policajnom vyšetrovaní sexuálneho vykorisťovania detí skupinového charakteru v Bristole,“ spresnil James Bolton-Smith z oddelenia prokuratúry zaoberajúceho sa prípadmi sexuálneho zneužívania detí.
Ide o najnovší z radu prípadov „groomingových gangov“, ktoré v júni - po niekoľkých rokoch výziev verejnosti - dotlačili britskú vládu, aby nariadila verejné vyšetrovanie.
Slovenské ministerstvo vnútra opisuje grooming ako formu oslovenia a následného budovania dôvery, vzťahu a vytvárania emocionálneho prepojenia sexuálneho predátora s obeťou (najčastejšie dieťaťom alebo mladistvým) prostredníctvom online nástrojov alebo aj fyzického kontaktu.
V Británii vyšlo najavo - okrem iného vďaka prieskumu poslankyne Louise Caseyovej -, že muži prevažne juhoázijského pôvodu sa počas niekoľkých desaťročí dopúšťali sexuálneho zneužívania tisícov prevažne bielych dievčat z robotníckej vrstvy.
Štyria z najnovšie obvinených siedmich mužov sami seba označujú za Iráncov, Sýrčanov či Arabov, uviedla polícia vo vyhlásení. Šesť zo siedmich je prinajmenšom v jednom prípade obvinených zo znásilnenia. Siedmy muž je obvinený zo sexuálneho napadnutia.
Vyšetrovanie sexuálneho vykorisťovania detí v Rochdale v severnom Anglicku doteraz viedlo k odsúdeniu 32 páchateľov, dodala polícia. Spolu boli odsúdení na viac než 450 rokov väzenia.