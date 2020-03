Obvinili Slováka, ktorý v okolí Győru kradol z rozostavaných domov

Budapešť 9. marca (TASR) - Okresná prokuratúra v severomaďarskom Győri obvinila 46-ročného občana Slovenska z ôsmich trestných činov krádeže. Hlavný prokurátor prokuratúry Rábsko-mošonsko-šopronskej župy Péter Takács uviedol v pondelok pre spravodajský server Infovilág.hu, že muž sa vlani v lete vlámal do rozostavaných rodinných domov v okolí Győru, z ktorých ukradol rôzne nástroje a zariadenia.



Do budov vošiel väčšinou cez strechu, niekedy oknom. Z domov ukradol náradie, domáce spotrebiče, kuchynský nábytok, rohovú vaňu, záchodové misy a dosky, kúpeľňový nábytok a iné predmety v celkovej hodnote takmer vyše 4,7 milióna forintov (14.010 eur).



Ukradnuté veci si odniesol domov na Slovensko, odkiaľ ich predával prostredníctvom inzerátov na internete. Podľa servera zlodej páchal rovnakú trestnú činnosť aj na Slovensku.



Muž je vo vyšetrovacej väzbe. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody do výšky sedem a pol roka. Prokuratúra chce okrem väzby iniciovať aj vyhostenie obvineného z Maďarska, dodal Takács.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)