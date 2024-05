Obvinili študenta, ktorý vo Francúzsku zaútočil nožom na učiteľku

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzska prokuratúra v stredu obvinila 18-ročného študenta, ktorý v pondelok nožom pobodal svoju učiteľku. Študent je obvinený z troch pokusov o vraždu. Podľa prokuratúry chcel "zistiť, aké to je niekoho zabiť". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Študent z mesta Chemillé-en-Anjou na západe Francúzska v pondelok zaútočil počas vyučovania na učiteľku angličtiny a porezal jej tvár, informovali úrady.



Prokuratúra v utorok uviedla, že podozrivý sa zameral aj na dvoch žiakov školy. Na útok sa údajne pripravoval niekoľko dní.



V stredu prokurátor Eric Bouillard uviedol, že študent je v súvislosti s tromi pokusmi o vraždu učiteľa a dvoch žiakov obvinený a umiestnený do väzby, pričom uviedol, že "mal v úmysle zabiť".



"Pre neho to bol spôsob, ako ukončiť tlak, ktorý pociťoval, a chcel tiež zistiť, aké to je niekoho zabiť," povedal Bouillard.



Po útoku na učiteľa sa tínedžer pokúsil bodnúť ďalšieho žiaka. Následne zaútočil na druhého žiaka, pričom ho "šesť alebo osemkrát" zasiahol nožom, uviedol Bouillard. Útočník následne ušiel cez okno a nôž nechal na mieste činu. Zadržala ho mestská polícia.



Prokurátori vylúčili "akýkoľvek náboženský alebo radikálny motív" a uviedli, že podozrivý útokom vyjadril svoje pocity "nešťastia".