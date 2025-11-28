< sekcia Zahraničie
Obvinili štvrtého muža z prípadu vlámania do Louvru
Ostatní podozriví z vlámania – muži vo veku 35, 37 a 39 rokov – sú väzbe.
Autor TASR
Paríž 28. novembra (TASR) - Vyšetrovatelia nedávneho vlámania a krádeže šperkov z expozície parížskeho múzea Louvre v piatok vzniesli obvinenie voči štvrtej podozrivej osobe zadržanej v utorok na stavenisku v meste Laval na západe Francúzska, informovali agentúra AFP a telerozhlas RTL. Prokurátorka zároveň požaduje väzobné stíhanie zadržaného, píše TASR.
Ide o 39-ročného muža z departementu Seine-Saint-Denis, ktorý je polícii známy a v minulosti bol šesťkrát súdne trestaný, napr. za kupliarstvo, šoférovanie bez vodičského preukazu a prijímanie a ukrývanie kradnutého tovaru.
V prípade kauzy Louvre je tento muž obvinený z krádeže spáchanej v organizovanej skupine (trestná sadzba do 15 rokov väzenia) a zo spolčovania sa s cieľom spáchať zločin (trestná sadzba do desiatich rokov). V prípade tohto podozrivého platí, že mu pre opakované páchanie trestnej činnosti hrozí prísnejší postih – najmä vzhľadom na jeho odsúdenie za obchodovanie so ženami v roku 2023.
Počas policajného vypočúvania zadržaný muž spolupracoval len minimálne – pri väčšine otázok, najmä pri tých, ktoré sa týkali samotného vlámania do Louvru, využil svoje právo nevypovedať, informovala stanica RTL.
Spolu s týmto mužom boli v utorok zadržané aj ďalšie tri osoby: jeho 40-ročná sestra, 38-ročný brat a 31-ročná žena označená za známu rodiny. Parížska prokurátorka Laure Beccuauová v piatok oznámila, že boli zo zadržania prepustení, „keďže v tejto fáze neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by ich usvedčovali“ z účasti na vlámaní do Louvru.
Ostatní podozriví z vlámania – muži vo veku 35, 37 a 39 rokov – sú väzbe. Podľa vyšetrovateľov dvaja z tohto štvorčlenného tímu vnikli do Apolónovej galérie v Louvri, zatiaľ čo ďalší dvaja ich čakali vonku a mali na starosti útek z miesta činu. Zo spolupáchateľstva bola obvinená aj 38-ročná žena, ktorá je partnerkou jedného z podozrivých. Táto osoba bola prepustená na kauciu.
Klenoty v hodnote 80 miliónov eur, ktoré boli z Louvru odcudzené, sa dosiaľ nenašli.
