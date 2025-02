Obvinili údajného sýrskeho teroristu z útoku na festival v Solingene

Berlín 27. februára (TASR) - Nemecká prokuratúra vo štvrtok obvinila z troch vrážd a desiatich pokusov o vraždu sýrskeho občana, ktorý údajne útočil v auguste 2024 nožom v nemeckom meste Solingen. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Obvinený 26-ročný Ísá al-H. podľa prokuratúry plánoval útok spoločne s teroristickou skupinou Islamský štát (IS), ktorej je členom. Počas útoku 23. augusta 2024 údajne nožom zabil troch ľudí a desiatich zranil počas vonkajšieho podujatia "Festival rozmanitosti", ktorým mesto oslavovalo svoje 650. výročie.



Podozrivého zadržali niekoľko hodín po čine. "Počas prípravy bol (obvinený) v auguste 2024 v kontakte s neznámym členom IS cez četovaciu službu," tvrdí prokuratúra v obžalobe. "Táto osoba obvineného povzbudila v jeho pláne a utvrdila ho v tom, že sa IS k útoku prihlási a použije ho pre vlastnú propagandu," dodala.



Islamský štát skutočne prevzal za útok zodpovednosť. Po niekoľkých dňoch vtedy prokuratúra oznámila, že útočník bol radikálny islamista a na festivale sa snažil zabiť čo najviac ľudí.