Obvinili útočníka, ktorý napadol muža na oslave v Spišskej Belej

Spišská Belá 27. januára (TASR) - Rodinná oslava sa v Spišskej Belej v okrese Kežmarok skončila fyzickým útokom, polícia obvinila 56-ročného podozrivého muža. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v piatok (24. 1.) podvečer v jednom z rodinných domov. Polícii nahlásili napádanie nožom až v sobotu (25. 1.).



"Policajná hliadka po preverení oznámenia na mieste udalosti obmedzila osobnú slobodu 56-ročnému mužovi. Bol zadržaný ako podozrivý zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania, ako aj z trestného činu ublíženia na zdraví. Po vykonaní potrebných procesných úkonov voči nemu poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Belej vzniesol obvinenie z uvedených trestných činov," uviedla hovorkyňa.



Útočník podľa polície počas oslavy fyzicky zaútočil na iného muža, udieral ho a kopal do celého tela a v útoku pokračoval, aj keď napadnutý spadol na zem. Ligdayová dodala, že sa mu neustále vyhrážal zabitím. "Potom z vedľajšej miestnosti vzal tĺčik na mäso i nôž a snažil sa opakovane zaútočiť. Zabránili mu v tom tam prítomné osoby, ktoré ho vyviedli z domu preč. Útočníkovi to nepomohlo, snažil sa násilím dostať späť do domu a neustále sa všetkým vyhrážal zabitím," doplnila hovorkyňa.



Napadnutý muž utrpel viacero zranení, ktoré si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie. Agresora po príchode policajnej hliadky zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.