Obytnej budove v nemeckom Essene hrozí zrútenie, ľudí evakuovali

Berlín 22. júna (TASR) - Približne 80 ľudí evakuovali v noci na sobotu v meste Essen na západe Nemecka z ich domovov, pretože budove, v ktorej bývajú, hrozí zrútenie, uviedli v sobotňajších ranných hodinách miestni hasiči. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Pod viacposchodovou obytnou budovou v essenskej štvrti Freisenbruch sa nachádza prístup do bývalej banskej štôlne, spresnil hovorca hasičov Nico Blum. Po niekoľkých vrtných sondách vzniklo podozrenie, že stabilita budovy už nie je zaručená, dodal.



"Približne 30 ľudí sa podarilo umiestniť do núdzového ubytovania," spresnil Blum s tým, že ďalší sa ubytovali u príbuzných a známych.



Evakuácia sa začala v piatok okolo 22.00 h SELČ a skončila sa v sobotu približne o tretej hodine nadránom. Hasiči pritom odhadujú, že ľudia sa nebudú môcť do svojich bytov vrátiť niekoľko týždňov.



V oblasti Porúria v Nemecku sa nachádzajú tisícky kilometrov šácht a tunelov, pripomína DPA. V roku 2000 sa v obytnej časti Wattenscheid v meste Bochum vytvoril kráter s rozlohou 500 metrov štvorcových, ktorý pohltil dve garáže.