Obyvateľ Pekingu porušil opatrenia, do izolácie musí ísť 5000 ľudí

Peking 30. mája (TASR) - V dôsledku nedodržiavania predpisov súvisiacich s koronavírusom zo strany 42-ročného obyvateľa Pekingu, ktorý mal pozitivíny test na COVID-19, muselo ísť viac než 5000 jeho susedov do izolácie. S odvolaním sa na tamojšie médiá o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



Podľa nich mužovi nariadili izoláciu po tom, čo ho identifikovali ako kontaktnú osobu infikovaného človeka v jednom nákupnom stredisku. Muž však opakovane opustil svoj byt a pohyboval sa v jeho okolí.



Päť dní po tomto nariadení mal spomínaný obyvateľ Pekingu spoločne so svojou manželkou pozitívny test na koronavírus, píše DPA. V dôsledku toho umiestnili tamojšie úrady do centrálneho karanténeho zariadenia 258 obyvateľov domu, kde býval. Viac než 5000 ďalších ľudí bývajúcich v okolí musí zostať v domácej izolácii. Polícia začala muža trestne stíhať.



Čína sa v súvislosti s koronavírusom naďalej drží stratégie nulovej tolerancie. Husto obývaná krajina čelí v súčasnosti najhoršej vlne ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie pred viac než dvoma rokmi, pripomína DPA.



Predovšetkým Šanghaj, ale aj Peking a ďalšie čínske metropoly zaviedli lockdowny s rôznym stupňom prísnosti a v krajine pravidelne testujú stovky miliónov obyvateľov.