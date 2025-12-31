Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvatelia atolu Kiritimati ako prví na svete privítali rok 2026

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Štát Kiribati v Tichom oceáne sa nachádza južne od Havaja a severovýchodne od Austrálie.

Autor TASR
Kiritimati 31. decembra (TASR) - Obyvatelia atolu Kiritimati sa v stredu o 11.00 SEČ stali prvými ľuďmi na svete, ktorí privítali nový rok 2026. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Guardian a stanice BBC.

Štát Kiribati v Tichom oceáne sa nachádza južne od Havaja a severovýchodne od Austrálie. Skladá sa z 33 atolov - kruhovitých koralových útesov - a zaberá viac než 3,5 milióna štvorcových kilometrov Tichého oceánu.

V roku 1994 sa celé Kiribati začlenilo na západ od medzinárodnej dátumovej hranice, aby mali všetky jeho atoly rovnaký dátum, hoci jednotné časové pásmo nemajú.

Kiribati získalo nezávislosť od Británie v roku 1979. Je domovom najväčšej morskej rezervácie v južnom Tichomorí. Mnohé jeho atoly sú obývané, no väčšina z nich je veľmi nízko položená a ohrozená stúpajúcou hladinou mora v dôsledku globálneho otepľovania.

Súostrovie má približne 116.000 obyvateľov. Napriek tomu, že sa nachádza takmer priamo južne od Havaja, Kiribati oslavuje Nový rok o celý deň skôr.
