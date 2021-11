Obyvatelia Bostonu si zvolili prvú starostku

Na snímke Annissa Essaibi Georgeová, ktorá sa prihovára priaznivcom na svojom volebnom večernom zhromaždení, 2. novembra 2021 v Bostone. Foto: TASR/AP

Boston 3. novembra (TASR) - Obyvatelia Bostonu, metropoly amerického štátu Massachusetts, si prvý krát v takmer 400-ročných dejinách tohto mesta zvolili za starostku ženu. V utorkových voľbách zvíťazila demokratická kandidátka Michelle Wu, ktorá sa tak zároveň stane aj prvou bostonskou starostkou ázijského pôvodu, informovala agentúra AP.Tridsaťšesťročná Michelle Wu, ktorej rodičia sa prisťahovali do USA z Taiwanu, získala vyše 61 percent odovzdaných hlasov. Jej súperka, taktiež demokratka, členka mestskej rady a Američanka poľsko-arabského pôvodu Annissa Essaibiová Georgeová (47) zaznamenala takmer 39-percentnú podporu.Michelle Wu nahradí vo funkcií úradujúcu demokratickú starostku Kim Janeyovú, ktorá dočasne riadila magistrát od marca tohto roku a bola vôbec prvou ženou a prvou Afroameričankou vo funkcii starostu Bostonu. Janeyová neuspela v mestských nadstraníckych primárkach a tak v utorkových voľbách podporila kandidatúru Michelle Wu.Od roku 2014 do marca 2021 bol bostonským starostom demokrat Marty Walsh, ktorý sa tejto pozície vzdal, aby mohol vykonávať funkciu ministra práce USA vo vláde prezidenta Joea Bidena.Boston, založený v roku 1630 puritánskymi kolonistami, patrí medzi najstaršie mestá v Spojených štátoch. Tamojší obyvatelia si doposiaľ vždy volili za starostu mužov bielej pleti. Zvyčajne išlo o politikov s celoživotnými väzbami na Boston.Na rozdiel od nich Michelle Wu pochádza z Chicaga a do Bostonu prišla až v čase svojich vysokoškolských štúdii, ktoré absolvovala na Harvardovej univerzite v štáte Massachusetts.Prvý politik ázijského (konkrétne čínsko-tibetského) pôvodu Aftab Pureval bol v utorok zvolený aj za starostu mesta Cincinnati v štáte Ohio.