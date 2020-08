Podgorica 31. augusta (TASR) - Obyvatelia Čiernej Hory v nedeľu hlasovali v parlamentných voľbách. Všeobecne sa očakáva, že väčšinu v 81-člennom zákonodarnom zbore nezíska dlhodobo vládnuca prozápadná Demokratická strana socialistov (DPS) prezidenta Mila Djukanoviča, ani hlavný opozičný - proruský a prosrbský - Demokratický front (DF).



DF je hlavnou súčasťou opozičnej koalície Za budúcnosť Čiernej Hory.



Informovala o tom stanica Slobodná Európa (RFE/RL) s využitím spravodajstva tlačovej agentúry Reuters.



Volebné miestnosti sa zatvorili o 20.00 h SELČ. Volebná komisia uviedla, že hodinu predtým bola voličská účasť takmer 75 percent, čo je oproti predchádzajúcim voľbám spred štyroch rokov nárast o približne 3,5 percenta.



K urnám mohlo pristúpiť viac než 540.000 oprávnených voličov. Na priebeh hlasovania dohliadalo vyše 2000 pozorovateľov vrátane 265 zo zahraničia.



Podľa predbežného exit pollu, ktorý uskutočnila spoločnosť CeMI, tesne vedie DPS so ziskom 34,7 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo opozičné zoskupenie Za budúcnosť Čiernej hory má zisk 33,1 percenta, informovala tlačová agentúra AFP.



Ústrednou témou predvolebnej kampane, ktorá sa pre pandémiu nového druhu koronavírusu realizovala prevažne prostredníctvom internetu, bol cirkevný zákon, o ktorom Srbská pravoslávna cirkev (SPC) tvrdí, že ju pripraví o majetok v tejto krajine.



Djukanovičov konflikt s SPC vypukol koncom vlaňajška, keď vláda schválila legislatívu, vďaka ktorej by sa mohli stovky kláštorov pod správou SPC v Čiernej Hore dostať do vlastníctva štátu.



Hoci Čierna Hora vyhlásila nezávislosť od Srbska v roku 2006, SPC zostáva najväčšou cirkevnou inštitúciou v krajine; tretina zo 620.000 obyvateľov Čiernej Hory sa pokladá za etnických Srbov.



Medzi ďalšími politickými subjektmi, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov, sú Sociálni demokrati (SD), Bosniacka strana (BS), dve koalície etnických albánskych strán a dve strany chorvátskej menšiny.