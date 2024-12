Obyvatelia Damasku v uliciach oslavujú pád Asadovho režimu

Na snímke Sýrčania oslavujú v nedeľu 8. decembra 2024 príchod opozičných bojovníkov do sýrskeho Damasku. Foto: TASR/AP

Damask 8. decembra (TASR) - Dav ľudí v sýrskej metropole Damask pri oslave pádu režimu Bašára Asada zvalil sochu postavenú jeho otcovi Háfizovi Asadovi, ktorý v Sýrii vládol od roku 1971 až do svojej smrti v roku 2000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Britská stanica BBC informovala, že na Umajjovskom námestí v centre Damasku sa zišiel dav ľudí, ktorí za zvukov hudby, trúbenia klaksónov áut či sporadickej streľby oslavujú pád režimu Bašára Asada, ktorý "zdedil" prezidentský post po svojom otcovi.Po tom, ako protivládni povstalci vedení islamistami v nedeľu po bleskovej ofenzíve vyhlásili, že sa dostali do Damasku a vládny režim padol, Asad údajne z krajiny ušiel.uviedol pre BBC jeden z obyvateľov Damasku.Podľa neho je ťažké uveriť, že sa toto všetko stalo bez intenzívnych bitiek či zabíjania.Poznamenal však, že Sýrčania majú obavy z budúcnosti. Domnieva sa však, že dnes nie je dôvod na obavy:Umajjovské námestie je sídlom dôležitých vládnych inštitúcií vrátane ministerstva obrany.Podľa očitých svedkov povstalci medzičasom vstúpili aj do prezidentského paláca v damaskej štvrti Mazza. Vo vstupe do areálu paláca im nikto nebránil - objavili sa totiž správy, že vláda zamestnanci a bezpečnostné zložky areál opustili.Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje informovala, že povstalci majú pod kontrolou aj štátnu televíziu, v ktorej odvysielajú svoje prvé vyhlásenie k sýrskemu ľudu. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe.Pokiaľ ide o vedenie krajiny, v Damasku vládne zmätok. Podľa nepotvrdených správ Bašár Asad zo Sýrie ušiel lietadlom na neznáme miesto. Odlietal z medzinárodného letiska v Damasku, ktoré príslušníci ozbrojených a bezpečnostných síl následne opustili, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré situáciu v Sýrii monitoruje prostredníctvom svojich informátorov.Nejasná je aj situácia v súvislosti s vládnou armádou: jej velenie najskôr oznámilo pád režimu i rozpustenie vojakov s tým, že v prípade potreby budú povolaní späť do služby.Po vyhlásení povstaleckých síl, že oslobodili Damask a zosadili prezidenta Asada, však sýrska armáda - podľa agentúr Reuters a DPA - vydala vyhlásenie, že jej jednotky postupujú v operáciách protina vidieku v provinciách Hamá, Homs a Dará, kde sa v posledných dňoch odohrávali boje s povstalcami.