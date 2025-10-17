< sekcia Zahraničie
Obyvatelia Gazy sa vrátili do mešít na prvé piatkové modlitby
Viaceré humanitárne a kultúrne inštitúcie upozornili, že úmyselné útoky na miesta bohoslužieb predstavujú porušenie medzinárodného práva.
Autor TASR
Gaza 17. októbra (TASR) - Tisíce moslimských veriacich sa v piatok vrátili do niekoľkých zachovaných a mnohých poškodených mešít v palestínskom Pásme Gazy, ktoré prvýkrát po niekoľkých mesiacoch zvolávali k piatkovým modlitbám hlasom muezínov, informovala agentúra AFP.
Mediálny úrad militantného hnutia Hamas, ktoré do vojny s Izraelom ovládalo Pásmo Gazy, uviedol, že z 1244 mešít na území palestínskej enkláve je ich čiastočne alebo úplne zničených až 1160.
Mnohí Palestínčania v súvislosti so zničením mešít, ktoré navštevovali, vyjadrovali ľútosť a smútok. „Mešita bola pilierom života v našich komunitách a cennou súčasťou našich náboženských tradícií. Stratiť domov aj duchovné útočisko – to je najťažšie,“ uviedol pre AFP 27-ročný muž vysídlený do mesta Dajr al-Balah v strednej časti Pásma Gazy.
Väčšina obyvateľov Pásma Gazy sa aj tento piatok držala zvyklostí, ktoré si vytvorili počas posledných mesiacov: niektorí rozvinuli modlitebné koberce na ceste, na sutinách alebo v mešitách s čiastočne zrútenými múrmi. Iní sa modlili pri radoch stanov, kde žijú tisíce vysídlených Palestíncov v ťažkých podmienkach.
Mnohí z modliacich sa vyjadrovali nádej, že v Pásme Gazy sa postupne, ale čo najrýchlejšie zrekonštruujú všetky poškodené budovy vrátane mešít, doplnila AFP.
V Pásme Gazy už týždeň platí prímerie vo vojnovom konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas, ktorý vypukol ako dôsledok teroristického vpádu palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. V reakcii naň izraelská armáda podnikla najprv leteckú a potom aj rozsiahlu pozemnú operáciu v Pásme Gazy, ktorá si na palestínskej strane vyžiadala vyše 60.000 obetí.
