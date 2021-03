Obyvatelia Guiney sa búria proti opatreniam na zastavenie eboly

Ženeva/Konakry 6. marca (TASR) - Opatrenia, ktoré prijímajú úrady v západoafrickom štáte Guinea, aby zastavili šírenie vírusového ochorenia ebola, narážajú na odpor zo strany miestneho obyvateľstva.



Pre agentúru AFP to uviedol riaditeľ odboru zdravotníctva Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (FICR) Emanuele Capobianco.



Dodal, že úrady Guiney i medzinárodné organizácie reagovali na prvé prípady nákazy vírusom Ebola veľmi rýchlo - vyhľadávaním kontaktov a ich trasovaním, ako aj vakcinačnou stratégiou -, ale veľa kmeňových komunít i náboženských spoločenstiev v zasiahnutých oblastiach sa k nutným opatreniam, ktoré boli prijaté, stavia odmietavo.



Týka sa to najmä navrhovaných nových pravidiel narábania s telami zosnulých, ktoré predstavujú najväčší zdroj nákazy. Riskantné je najmä rituálne umývanie tela.



Capobianco uviedol, že takto sa nakazila aj prvá obeť novej epidémie eboly v Guinei, 51-ročná žena.



Dodal, že miestne komunity nateraz odmietajú rešpektovať opatrenie, že telo na pochovanie pripravia zdravotníci. Poznamenal, že na riešení tohto problému sa pracuje.



Spresnil, že súčasťou systému riešení je aj komunikácia s obyvateľstvom a jeho imunizácia očkovaním, ktoré sa osvedčilo v boji s epidémiou eboly. Dôkazom je nižšia smrtnosť v porovnaní s prvou veľkou epidémiou eboly v Afrike v rokoch 2013-16, keď vakcína ani účinná liečba tejto choroby ešte neexistovali.



Od vypuknutia epidémie eboly v Guinei bolo zaočkovaných 1600 ľudí - ide v prvom rade o osoby, ktoré boli v blízkom kontakte s nakazenými, alebo zdravotníkov v tzv. prvej línii.



Nové prípady eboly Guinea zaznamenala 13. februára neďaleko mesta Gouécké v juhovýchodnej oblasti Nzérékoré a krátko nato vyhlásila stav epidémie. K dnešnému dňu je hlásených 18 prípadov, z ktorých 14 je potvrdených ako ebola, vrátane štyroch ľudí, ktorí zomreli, uviedla v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Capobianco pripomenul, že počas poslednej epidémie sa mnohé spoločenstvá v západnej Afrike, najmä však v Guinei, vzbúrili, keď do ich komunít prišli zdravotníci v ochranných odevoch, aby pomáhali zastaviť šírenie vírusu.



AFP pripomenula, že v roku 2014 zabili demonštranti osem členov informačného tímu v juhovýchodnom meste Womey - iba 50 kilometrov od súčasného epicentra v Nzérékoré. Tento prejav odporu mal potom za následok snahy úradov na väčšie zapojenie komunít a hľadanie pomoci u kmeňových a náboženských vodcov pri vysvetľovaní choroby a nevyhnutnosti prijatých opatrení. Napriek tejto kampani bolo v piatok v lokalite Nzérékoré podpálené informačné centrum o ebole.



Ebola je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a úmrtnosť na ňu dosahuje až 90 percent. Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Ebolavírus spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány. Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.