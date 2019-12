V Hongkongu protestujú proti policajným zákrokom počas protestov

Hongkong 1. decembra (TASR) - Stovky ľudí vrátane rodín s deťmi sa dnes zúčastnili na protestnom pochode proti zákrokom polície, ktorá pri zásahoch proti demonštrantom používa slzotvorný plyn. Informovala o tom agentúra Reuters.



Polícia počas protestov od začiatku júna vypálila približne 10 000 dávok slzotvorného plynu, povedal tento týždeň predstaviteľ hongkonskej samosprávy pre oblasť bezpečnosti John Lee.



Demonštranti prechádzali cez hongkonskú hlavnú finančnú štvrť k sídlu vlády a niesli žlté balóny a transparenty s citátmi "Nechceme slzotvorný plyn, zachráňme naše deti".



Protestujúci mávali podľa agentúry AP americkými vlajkami a vyzývali prezidenta USA Donalda Trumpa, aby oslobodil Hongkong.



Na nedeľu sú naplánované tri rôzne protestné pochody, pričom všetky predstavitelia mesta povolili. Jedným z nich je "pochod vďačnosti", ktorý má viesť ku konzulátu Spojených štátov. Prodemokratickí protestujúci sa chcú USA poďakovať za to, že minulý týždeň schválili zákon, ktorý sankcionuje hongkonských a čínskych predstaviteľov za akékoľvek porušovanie ľudských práv v tomto poloautonómnom meste.



Nový americký zákon o ľudských právach a demokracii v Hongkongu vyjadruje podporu účastníkom hongkonských protivládnych demonštrácií. Okrem iného hrozí Hongkongu odobratím výhod pri obchodovaní s USA v prípade porušovania ľudských práv a slobôd.



Druhý "hongkonský" zákon schválený americkým Kongresom zakazuje, aby sa do Hongkongu vyvážal slzotvorný plyn, gumové projektily a ďalšie prostriedky používané pri potláčaní vyše päť mesiacov trvajúcich protestov.



Ďalší pochod sa bude konať v známej obchodnej štvrti a skončí sa neďaleko kampusu polytechnickej univerzity, kde došlo k násilným zrážkam polície s protestujúcimi.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Ich účastníci odmietajú zasahovanie Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu.