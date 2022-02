Obyvatelia indického štátu Uttarpradéš hlasujú v parlamentných voľbách

Naí Dillí 10. februára (TASR) - Obyvatelia najľudnatejšieho indického zväzového štátu Uttarpradéš začali vo štvrtok hlasovať vo voľbách do regionálneho parlamentu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Vo februári sa voľby do regionálnych parlamentov konajú v celkovo piatich indických štátoch. Tieto hlasovania sú podľa Reuters dôležitým testom popularity indického premiéra Nárendru Módího a jeho vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP).



Víťazstvo v Uttarpradéši by BJP poskytlo podporu v úsilí o tretiu po sebe idúcu výhru v celonárodných parlamentných voľbách, ktoré sa majú konať v roku 2024.



BJP je v súčasnosti pri moci v Uttarpradéši na severe krajiny i ďalších troch štátoch, kde sa tento mesiac konajú voľby, píše Reuters. Sú to severoindický Uttarákhand, Manípur na severovýchode a Goa na západnom pobreží Indie.



Prehra v niektorom z týchto štyroch regiónov by zvýšila tlak na stranu, ktorá už čelí kritike za vysokú mieru nezamestnanosti v krajine a svoj postup v spojitosti s pandémiou.



Hlavná opozičná strana Indický národný kongres (INC) v súčasnosti vládne v štáte Pandžáb na severozápade krajiny. Obyvatelia tohto štátu takisto o zložení regionálneho parlamentu hlasujú vo februári.