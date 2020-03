Obyvatelia Indie tlieskali zdravotníkom na balkónoch

Naí Dillí 22. marca (TASR) - Obyvatelia Indie vyšli v nedeľu na svoje balkóny a tlieskali, búšili do kovových nádob a vyzváňali zvoncami, aby povzbudili zdravotníkov bojujúcich so šíriacim sa koronavírusom.



Premiér Naréndra Módí požiadal vo štvrtok 1,3 miliardy obyvateľov krajiny, aby zostali v nedeľu od úsvitu do súmraku doma a o 17.00 h miestneho času (12.30 h SEČ) robili hluk, ktorým by ocenili zdravotníkov, zdravotné sestry a hygienikov.



Ľudia reagovali trúbením na lastúry, spievaním vlasteneckých piesní a bubnovaním. Inokedy rušné ulice zívali prázdnotou.



Módí označil 14-hodinový zákaz vychádzania za test, či je krajina spôsobilá bojovať s touto pandémiou.



V Indii zatiaľ potvrdili 341 prípadov nákazy novým koronavírusom, päť ľudí podľa agentúry Reuters zomrelo.



V nedeľu začal platiť vládny zákaz všetkých medzinárodných letov, ktorý by mal trvať týždeň. Indické železnice, ktoré prevážajú viac ako 20 miliónov pasažierov denne, oznámili zrušenie prevádzky všetkých osobných vlakov do 31. marca s výnimkou prímestských a nákladných vlakov.