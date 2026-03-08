< sekcia Zahraničie
Obyvatelia Izraela sa pred útokom iránskych rakiet ukryli v krytoch
Poplachy boli aktivované vo veľkej časti severného Izraela vrátane prístavného mesta Haifa.
Autor TASR
Jeruzalem 8. marca (TASR) - V nedeľu ráno sa v Izraeli rozozvučali sirény varujúce pred raketami z Iránu, pričom neboli hlásené žiadne škody ani obete. Izraelská armáda vo vyhláseniach uviedla, že protivzdušná obrana reagovala na najmenej dve vlny „rakiet vypálených z Iránu smerom k územiu štátu Izrael“. TARS o tom píše podľa agentúry AFP.
Poplachy boli aktivované vo veľkej časti severného Izraela vrátane prístavného mesta Haifa. Obyvateľom armádne velenie domáceho frontu nariadilo, aby sa uchýlili do krytov alebo bezpečných miestností. Poplachy boli neskôr zrušené a armáda uviedla, že „teraz je povolené opustiť chránené priestory vo všetkých oblastiach krajiny“.
Podľa velenia domáceho frontu boli neskôr aktivované sirény varujúce pred leteckým útokom v južnom Izraeli vrátane mesta Beer Ševa, aj v častiach okupovaného Západného brehu Jordánu.
Izraelské médiá informovali, že bolo vypálených niekoľko rakiet a väčšina z nich bola zachytená. Vo vojne, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zabili raketové útoky v Izraeli 10 ľudí.
