Obyvatelia izraelského mesta štrajkujú pre prímerie s Hizballáhom
Zástupcovia mesta požadujú úplné odzbrojenie Hizballáhu a lepšiu ochranu pred raketami, najmä pre školy a škôlky.
Autor TASR
Tel Aviv 19. apríla (TASR) - Obyvatelia Kirjat Šmona, najväčšieho izraelského mesta na severnej hranici s Libanonom, v nedeľu spustili štrajk proti prímeriu medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom, uviedli tamojšie médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V Kirjat Šmona bola pozastavená činnosť mestského úradu a škôl, uviedla izraelská televízna stanica Kan. DPA pripomína, že v Izraeli sa pracovný týždeň začína nedeľou.
Zástupcovia mesta požadujú úplné odzbrojenie Hizballáhu a lepšiu ochranu pred raketami, najmä pre školy a škôlky. Mesto sa totiž stalo počas nedávnych bojov opakovane cieľom ostreľovania zo strany hnutia. Podľa úradu starostu Kirjat Šmona prímerie obetuje bezpečnosť obyvateľov na severe Izraela.
Protesty sú naplánované aj v Jeruzaleme.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy, do ktorej sa zapojil aj Hizballáh, opustili mnohí obyvatelia svoje domovy v Kirjat Šmona. Kritici obviňujú izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že prijal prímerie napriek sľubom o rozhodujúcom víťazstve nad hnutím.
Izrael a Libanon uzavreli vo štvrtok desaťdňové prímerie, aby sa mohli uskutočniť rokovania o ukončení vojny medzi Izraelom a Iránom podporovaným Hizballáhom. Militantná skupina vtiahla Libanon do konfliktu 2. marca, keď vystrelila rakety na Izrael. Tel Aviv následne spustil každodenné útoky a nasadil svojich vojakov na juhu Libanonu.
