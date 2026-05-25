Obyvatelia Krakova v referende odvolali primátora
Miestne referendum bolo platné, keďže sa na ňom zúčastnilo 176.228 voličov (29,99 percenta).
Autor TASR
Varšava 25. mája (TASR) - Obyvatelia Krakova v nedeľu v referende odvolali z funkcie primátora mesta Aleksandra Miszalského z vládnej strany Občianska koalícia (KO). Za odvolanie pri 30-percentnej účasti hlasovalo 98 percent zúčastnených. Vyplýva to z výsledkov, ktoré v pondelok zverejnila mestská referendová komisia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Miestne referendum bolo platné, keďže sa na ňom zúčastnilo 176.228 voličov (29,99 percenta). Na platnosť referenda boli potrebné tri pätiny z volebnej účasti v komunálnych voľbách, čiže najmenej 158.555 hlasujúcich. Proti odvolaniu Miszalského hlasovalo 3631 ľudí.
Mestská rada nebola odvolaná, pretože referendum o jej odvolaní nespĺňalo podmienku minimálnej účasti 179.792 hlasujúcich. Za jej odvolanie hlasovalo 168.010 voličov.
Výsledok referenda znamená vypísanie predčasných volieb, ktoré sa musia uskutočniť do 90 dní od vyhlásenia výsledkov. O funkcie zároveň prídu aj súčasní štyria viceprimátori.
Predsedníčka referendovej komisie Justyna Habrajska uviedla, že rozhodnutie nadobudne účinnosť deň po vyhlásení výsledkov a premiér musí do siedmich dní vymenovať dočasného správcu mesta.
Miszalski sa ešte pred zverejnením výsledkov poďakoval obyvateľom Krakova. Uviedol, že rešpektuje rozhodnutie voličov a priznal, že stratu dôvery verejnosti spôsobila časť prijatých rozhodnutí.
Referendum iniciovala občianska skupina okolo predsedu rady mestskej časti Staré Mesto Jana Hoffmana. Kritici primátorovi vyčítali zadlžovanie mesta, personálnu politiku či spôsob zavedenia zóny čistého transportu (pre vozidlá spĺňajúce emisné pravidlá), zdražovanie parkovania a cestovných lístkov v MHD.
Kandidatúru v predčasných voľbách už avizovali bývalý šéf poľského Najvyššieho kontrolného úradu (NIK) Marian Banaš a podnikateľ Bartosz Bocheňczak z prostredia opozičnej Konfederácie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
