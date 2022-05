Litovčania vyzbierali 5 mil. eur na nákup dronu pre ukrajinské sily

Vilnius 29. mája (TASR) - Obyvatelia Litvy vyzbierali vo verejnej zbierke viac ako päť miliónov eur určených na nákup vojenského bezpilotného dronu Bayraktar TB2 pre ukrajinské sily brániace sa proti ruskej invázii. TASR informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry AFP.



Zbierka, ktorú v stredu vyhlásila litovská internetová televízia Laisvés TV, bola ukončená v sobotu večer. "Je to zrejme po prvý raz v dejinách, čo občania jedného štátu dokážu darovať takéto ťažké zbrane ďalšej krajine," povedal novinár Andrius Tapinas, zakladateľ spomenutej televíznej stanice.



Laisvés TV ohlásila, že vyzbierané prostriedky pošle na účet litovského ministerstva obrany, ktoré zaistí samotný nákup drona a príslušnej munície.



Litovský minister obrany Arvydas Anušauskas v nedeľu uviedol, že jeho námestník budúci týždeň odcestuje do Turecka so zámerom podpísať dokument o plánovanom nákupe. Anušauskas poznamenal, že tento krok bude zahŕňať veľké množstvo byrokracie. "Očakávame od všetkých prívetivý prístup," povedal v tejto súvislosti.



Dron Bayraktar TB2 sa v posledných rokoch podľa agentúry Reuters ukázal byť účinným v boji proti ruským silám a ich spojencom v konfliktoch v Sýrii a Líbyi. V uplynulých rokoch Ukrajina nakúpila od tureckej spoločnosti Baykar viac ako 20 týchto dronov a 27. januára si objednala ďalších 16 kusov. Táto zásielka bola doručená začiatkom marca.