Obyvatelia obce Mezná sa chcú súdiť s NP České Švajčiarsko

Praha 22. augusta (TASR) - Pätica obyvateľov obce Mezná, v ktorej pri rozsiahlom požiari v Národnom parku České Švajčiarsko zhorelo niekoľko domov, sa chce súdiť. Vedenie parku podľa nich mohlo požiaru zabrániť. Informuje o tom v pondelok spravodajkyňa TASR v Prahe s odvolaním na server Seznam Zprávy.



Obyvatelia obce tvrdia, že vedenie parku zanedbalo preventívnu hasičskú starostlivosť, a preto sa požiar tak výrazne rozšíril. Kritizujú, že park nevyťažil kôrovcové drevo, nesťal suché smreky a zakázal odpratávanie dreva, v dôsledku čoho nemali hasiči sprístupnené cesty. Zásadným problémom podľa nich bolo tiež to, že v Meznej nebola voda, ktorú by hasiči mohli použiť.



"Hovorili, že keď les zhorí, je to dobre, pretože tam niečo nové vyrastie. Tak môžu zaobchádzať s lesom, ale nie s domami, kde niekto býva," myslí si skupina občanov, ktorí sa pripravujú na súdne konanie. Prístup národného parku bol podľa nich neľudský.



Obyvatelia Meznej zatiaľ nevedia, či budú podávať hromadnú žalobu alebo trestné oznámenie. Prípad konzultujú s právnikmi.



Vedenie parku kritiku odmieta. "Žiadne zásadné pochybenie nevnímame, už len preto, že oheň postupoval aj zeleným lesom," povedal hovorca Národného parku České Švajčiarsko Tomáš Salov. Na podmienky kôrovcovej kalamity tam bolo podľa neho relatívne málo dreva. "V minulých rokoch sme sa stretávali s kritikou opačného charakteru, teda že tam príliš ťažíme," dodal.



Hovorca tiež uviedol, že za zásoby vody nie je zodpovedné vedenie parku. "To je otázka na starostov alebo hasičov. Ako ochrana prírody tam máme veľmi obmedzené právomoci," spresnil.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol 24. júla a zasiahol plochu viac ako 1000 hektárov. Celkovo sa na mieste pri hasení vystriedalo približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky. Tento dosiaľ najrozsiahlejší požiar v Česku sa vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.