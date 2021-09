Obyvatelia ostrova La Palma zatiaľ nie sú ohrození toxickými plynmi

Erupcia sopky La Cumbre Vieja na španielskom ostrove La Palma, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Obyvatelia čistia ulicu od popola zo sopky La Cumbre Vieja na španielskom ostrove La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov v pondelok 27. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Madrid 29. septembra (TASR) - Úrady na španielskom ostrove La Palma v stredu uviedli, že toxické plyny produkované lávou vtekajúcou do vôd Atlantického oceánu predstavujú pre miestne obyvateľstvo len "nízke" riziko. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.Na sopke La Cumbre Vieja, ktorá sa rozprestiera na južnom hrebeni ostrova La Palma, kde žije asi 85.000 obyvateľov, došlo k erupcii 19. septembra. Sopka vychrlila sopečný popol a lávu, ktorá po svahu pomaly stekala k pobrežiu, pričom do vôd Atlantického oceánu začala vtekať v utorok tesne po 23.00 h miestneho času.Odborníci už vopred varovali, že prienik rozžeravenej magmy do mora pravdepodobne uvoľní do vzduchu oblaky kyslého plynu, ktorý môže dráždiť pokožku, oči a dýchacie cesty a spôsobiť problémy s dýchaním.Poveternostné podmienky počas noci však spôsobili, že vietor tieto plyny odfúkol smerom na otvorené more, čím sa riziko pre ľudí znížilo, vysvetlil Rubén Fernández z úradu pre núdzové plánovanie v prípade sopečnej činnosti (Pevolca).než sa úrady pôvodne obávali, povedal pre španielsky verejný rozhlas.Zábery z verejnoprávnej televízie zachytili rozžeravený prúd lávy, ako sa valí do mora a ako sa pritom uvoľňujú oblaky pary a plynu.Asi 300 obyvateľov lokality Tazacorte a priľahlej oblasti, kde sa očakávalo, že láva vstúpi do mora, dostali v pondelok od úradov nariadenie zostať doma, aby sa predišlo poškodeniu ich zdravia emisiami.Fernández potvrdil, že obyvatelia Tazacorte a okolia a ani tímy, ktoré sú v lokalite v pohotovosti, nie sú nateraz ohrození emisiami.Ostrov La Palma bol pre dôsledky erupcie sopky vyhlásený za oblasť postihnutú prírodnou katastrofou. Roztavená hornina doposiaľ popálila viac ako 258 hektárov povrchu ostrova a zničila 589 nehnuteľností, vyplýva z pozorovaní programu EÚ na pozorovanie Zeme známeho ako Copernicus.Španielska vláda v utorok uvoľnila 10,5 milióna eur na pomoc obetiam erupcie, najmä na kúpu domov či bytov pre tých, ktorých domy boli pohltené lávou. Päť miliónov eur z tejto sumy je určených na nákup domov a zvyšok na zaobstaranie nábytku a nevyhnutných domácich potrieb, uviedla hovorkyňa vlády Isabel Rodríguezová.Erupcia sopky La Cumbre Vieja si vyžiadala evakuáciu viac ako 6000 ľudí z ich domovov, zatiaľ však neboli zaznamenané obete ani zranení.Ostrov La Palma žije predovšetkým z pestovania banánov a z turistického ruchu.