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Obyvatelia ostrova Malorka protestovali proti masovému turizmu
Podľa údajov polície zorganizovalo približne 1000 demonštrantov v sobotu večer protest v sede pozdĺž trasy vedúcej z námestia Plaza de España v Palme až k sídlu regionálnej vlády na nábreží.
Autor TASR
Palma 30. augusta (TASR) - Obyvatelia Malorky opätovne vyšli do ulíc, aby protestovali proti masovému turizmu na tomto populárnom španielskom dovolenkovom ostrove. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa údajov polície zorganizovalo približne 1000 demonštrantov v sobotu večer protest v sede pozdĺž trasy vedúcej z námestia Plaza de España v Palme až k sídlu regionálnej vlády na nábreží.
Demonštrácia nadväzuje na oveľa väčší protest z konca júla, kedy približne 25.000 ľudí demonštrovalo proti dôsledkom turizmu na Malorke, ktorá je najväčším zo španielskych Baleárskych ostrovov.
Niektorí účastníci mávali vlastnoručne vyrobenými transparentmi v angličtine s nápismi ako „Váš raj, naše peklo“, „Čakací rad na prenájom v Palme“ či „Turisti, choďte domov“.
Keďže na vytvorenie neprerušenej živej reťaze pozdĺž celej trasy nebol dostatok účastníkov, organizátori rozdelili demonštráciu do niekoľkých úsekov.
Protest zorganizovali environmentálne skupiny GOB a Terraferida. Iniciatíva „Menys Turisme, més vida“ (Menej turizmu, viac života), ktorá v minulosti na protesty mobilizovala desaťtisíce ľudí, sa na podujatí tentoraz nezúčastnila, pripomína DPA.
Malorka, ktorá je obzvlášť obľúbenou destináciou pre turistov z Nemecka a Spojeného kráľovstva, zaznamenala v posledných rokoch prudký nárast nákladov na bývanie. Jedným z faktorov, ktorému sa pripisuje zodpovednosť za zvyšovanie cien, sú aj nelegálne krátkodobé dovolenkové prenájmy.
Podľa údajov polície zorganizovalo približne 1000 demonštrantov v sobotu večer protest v sede pozdĺž trasy vedúcej z námestia Plaza de España v Palme až k sídlu regionálnej vlády na nábreží.
Demonštrácia nadväzuje na oveľa väčší protest z konca júla, kedy približne 25.000 ľudí demonštrovalo proti dôsledkom turizmu na Malorke, ktorá je najväčším zo španielskych Baleárskych ostrovov.
Niektorí účastníci mávali vlastnoručne vyrobenými transparentmi v angličtine s nápismi ako „Váš raj, naše peklo“, „Čakací rad na prenájom v Palme“ či „Turisti, choďte domov“.
Keďže na vytvorenie neprerušenej živej reťaze pozdĺž celej trasy nebol dostatok účastníkov, organizátori rozdelili demonštráciu do niekoľkých úsekov.
Protest zorganizovali environmentálne skupiny GOB a Terraferida. Iniciatíva „Menys Turisme, més vida“ (Menej turizmu, viac života), ktorá v minulosti na protesty mobilizovala desaťtisíce ľudí, sa na podujatí tentoraz nezúčastnila, pripomína DPA.
Malorka, ktorá je obzvlášť obľúbenou destináciou pre turistov z Nemecka a Spojeného kráľovstva, zaznamenala v posledných rokoch prudký nárast nákladov na bývanie. Jedným z faktorov, ktorému sa pripisuje zodpovednosť za zvyšovanie cien, sú aj nelegálne krátkodobé dovolenkové prenájmy.